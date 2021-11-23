18歲「校花女兒」放假不回台 余皓然無奈：當媽媽的才懂
余皓然和王中平結婚超過20年，是演藝圈著名的夫妻檔，18歲的女兒韓菲氣質出眾，仙女顏值備受關注，堪稱是最美星二代之一。韓菲今年8月飛往加拿大留學，不過余皓然昨（22）日突然在IG表示這次不會讓女兒回台灣過寒假，坦言這2年太亂，希望大家都可以好好照顧自己。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-23 17:19:38
余皓然在IG上曬出女兒一系列的美照，語帶無奈地說：「因為疫情加隔離問題，我和老王決定讓女兒寒假不要回來了，當媽的我只好一直要求女兒傳照片給我，讓我們兩老能解解想女兒的心情。」期待明年疫情紓緩時，可以到加拿大看看女兒，最後也在留言區感嘆：「當媽媽的才會懂。」
韓菲不時會在IG上分享出國遊學的心情，不過她前陣子突然遭一名陌生人開「懷孕玩笑」，對方在她美照下方留言：「下次和媽媽聯絡就是懷孕了。」意有所指的暗示，讓韓菲非常不舒服，直接反問：「為什麼要這麼說？」對方再回：「因為妳這麼漂亮，外國人很喜歡妳啊！」突如其來的言論讓粉絲們都相當傻眼，上前替韓菲抱不平。而這次余皓然考慮到疫情關係，暫時讓韓菲留在加拿大，做媽媽的心中不免多一分擔憂，而余皓然每天都會透過視訊，確保隻身在異地的女兒過得平安。
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