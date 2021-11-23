台男遺失皮夾「懷疑移工撿走」 竟襲擊路過移工搶走錢包
《四方報》報導，桃園市1名泰國籍移工2019年遭到2名台籍男子吳男和潘男攻擊，包包裡的現金更被強行拿走，2名犯嫌被逮後辯稱是皮夾遺失，懷疑被移工撿走，才會攔下剛好路過的受害移工進行「檢查」。案件經桃園地院審理後，2人被依強盜罪分別判處6年、5年6月徒刑。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-23 18:08:46
綜合媒體報導，2019年10月，吳男在桃園市蘆竹區油管路遺失皮夾，由於鄰近工業區移工人口多，懷疑是附近移工撿走，剛好遇到騎著電動車經過的泰籍移工，便夥同潘姓友人將人攔下，用安全帽攻擊受害者。吳男勒住移工脖子強行奪取包包搜查，而潘男則在一旁用手機軟體翻譯「皮夾不見了，懷疑是你撿走的，要翻你的背包檢查看看」，最終吳男並未找到遺失的皮夾，乾脆把受害移工的皮夾搶走。
移工表示，自己當下被襲擊時極為害怕，包包是直接被吳男用力搶走檢查，力道大到連包包背帶都斷了。吳男落網後辯稱，自己當下生氣到無法控制自己，但也有用翻譯軟體告知移工是要檢查包包，過程中也是移工自行配合將東西倒出。潘男則表示自己只是幫吳男找皮夾，離開犯案現場時並不知道他有拿走受害移工的皮夾。
儘管吳男辯護律師以吳男有妥瑞氏症及身心障礙、辨識行為違法能力減低等理由，請求法官減刑，但法官認為2人精神鑑定、犯案動機都不適用減刑，且2人案發後隔天還回到犯案現場繼續尋找包包，並又攻擊另一名移工，決定依共同犯強盜罪分別判處吳男6年、潘男5年6月徒刑，全案可上訴。