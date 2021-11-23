三鶯線意外｜榮工4月就曾發生工安意外 還被爆剝削移工
《四方報》報導，捷運三鶯線工程日前發生一起嚴重工安意外，導致3死2傷的慘劇，承包三鶯線工程的「榮工工程股份有限公司」今年4月就曾發生過一起作業意外，還被立委爆出聯手印尼國營營造公司「維卡」（PT. Wijaya Karya）違反《勞基法》剝削印尼移工，種種黑歷史引發質疑。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-23 18:08:11
今年4月8日，榮工在捷運三鶯線位於三峽河段進行鋼構橋吊裝作業，過程中吊車司機移動吊車時未依規定收起吊車臂桿，造成吊車重心不穩側翻，雖然沒有造成傷亡，但已經凸顯出潛在工安風險。事發後，新北捷運局對施工廠商及監造單位，處以罰鍰2至3萬元；新北市府當時也表示，將要求監造單位密切注意工安，加強現場監督責任，不斷去抽查，沒想到如今再度發生意外。
不僅如此，今年8月，時代力量立法委員邱顯智及台灣國際勞工協會（TIWA）更召開記者會，踢爆榮工和印尼國營營造公司「維卡」聯手違反《勞基法》剝削印尼勞工，讓受聘的印尼移工每月本薪換算只有9677元台幣，每月加班最高達176小時，每小卻僅有加班費47元台幣，不但超過每月加班上限46小時的法定規定、薪資及加班費更遠低於基本工資，嚴重違反勞動法令。
據悉，榮工和維卡合作承攬三鶯線工程，由維卡在印尼當地招募移工後直接引進我國工作，薪水由維卡比照印尼當地薪資水準，以印尼盾直接發放薪資至印尼帳戶，嚴重違反勞基法。此事經新北市勞工局介入協調後，57名印尼移工和榮工已經達成協議，榮工需依照勞基法規定補上月薪和加班費的差額，總共約新台幣920萬，移工應有的特休假也要依規定補上。如今，榮工再度發生工安意外，造成2人喪命悲劇，也讓榮工過去的違法記錄再度浮上檯面。