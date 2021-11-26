緊鄰使館特區、國際學校　天母建案「璞知溪」引關注

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在北市寸土寸金的房地產環境中，難得有整棟完整大樓釋出改建，且更位於天母的精華區域。事實上，405巷本身除了有名人加持，更位於天母核心區域「使館特區」，周邊綠帶、綠地充足之外，環境清幽又遠離大路的喧囂；更值得注意的是，該案周邊堪稱「明星學區」，附近國際學校林立，距離美國學校、日僑學校都是步行可到的距離。而「璞園團隊 璞永建設」近期於天母磺溪旁，規劃新建案『璞知溪』，主打清幽靜巷的高品質住宅，甫推案不久即引起天母當地換屋族群注意。
該案不僅地點卓越，最特別的就是房型規劃。該案地上14樓、地下3樓，總戶數僅40戶，每層樓僅規劃3戶，以保證屋主的清幽與隱私。此外，該案也是天母百坪豪宅建案中，少有的5、60坪數規劃，一層樓共分為2房26坪、3+1房52至57坪、4房61至65坪等格局。不僅能讓住戶根據其需求買單或是雙拼，也保留2房產品做為彈性空間，有些顧客是買了52坪產品後，再買26坪給第二代居住；此外，小坪數產品也提供菁英小家庭另一個選擇。
相較於天母市場百坪豪宅的規劃，『璞知溪』獨特且適中的坪數規劃更加符合消費者期待，再加上得天獨厚的地理環境，使得 『璞知溪』一推出即引起市場關注。天母一帶新建案周邊行情約每坪110萬，而 『璞知溪 』開案約120萬，與周邊新建案相比，卻享有多項優勢，如產品本身規劃外，位處於多家國際學校專屬的學區、專屬使館特區的國安安全環境以及鄰近磺溪大片綠帶等，為住戶帶來獨樹一格的隱富體驗。
除此之外，『璞園團隊 璞永建設』一條龍團隊精神 ; 從產品規劃、嚴謹施工到顧客服務，無一不自家團隊親自照料，加上此次『璞知溪』建築工法更有特殊的浴廁降板規劃，將浴廁區域降低建築樓板，並將管線佈置於下降空間中，不僅讓自家的管線問題不影響到下層，更方便住戶進行維修與施工，不需再額外麻煩樓下居民。
由於周邊環境特殊以及特有的建築工法，目前『璞知溪』客群主要吸引到榮總、振興醫院等院所的醫師族群；尤其近期關於物價通膨的資訊不斷傳出，不少客戶會將眼光看往房地產市場，買下一處不僅能夠自住的清幽住所，也有助於未來資金規劃。