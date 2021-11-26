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緊鄰使館特區、國際學校　天母建案「璞知溪」引關注

▲「璞園團隊 璞永建設」，近期插旗北市著名的明星住宅區天母，預計推出指標性新案「璞知溪」。（圖／品牌提供）
▲「璞園團隊 璞永建設」，近期插旗北市著名的明星住宅區天母，預計推出指標性新案「璞知溪」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-26 12:00:00

身為首善之都的台北市，人口稠密、土地用地稀少，一直以來房價居高不下，即便臨近都會區持續發展，釋出大量住宅，但「稀少性」與「保值」這兩點，依舊是北市房價得天獨厚的優勢，尤其在精華「蛋黃區」地段或老字號優質住宅區，即便是中古屋房價也不易走跌，更遑論新建案，總是「一推案即秒殺」。

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另一方面，在長期低利率、通貨膨脹的趨勢帶動下，無論是有投資考量，或有自住的剛性需求，房地產都是重要標的，結合上述北市「珍貴、稀有、缺乏」的特性，只要區域地段好、口碑佳，都會成為市場上的大熱門。舉例來說，天母做為台北市最知名的住宅區之一，發展歷史悠久，近期更鮮少有新土地釋出，建案可說是一件難求，該地隱身於磺溪旁的「名人巷」405巷，近期一起新建案未推出即引起市場注意。該案前身為北市最早期的電梯華廈「太隆華廈」，2020年底由「璞園團隊 璞永建設」買下後，將改建為14層的高樓層新案，除能一覽磺溪河畔美景，還能與中信金創辦人辜濂松故居為鄰。

在北市寸土寸金的房地產環境中，難得有整棟完整大樓釋出改建，且更位於天母的精華區域。事實上，405巷本身除了有名人加持，更位於天母核心區域「使館特區」，周邊綠帶、綠地充足之外，環境清幽又遠離大路的喧囂；更值得注意的是，該案周邊堪稱「明星學區」，附近國際學校林立，距離美國學校、日僑學校都是步行可到的距離。而「璞園團隊 璞永建設」近期於天母磺溪旁，規劃新建案『璞知溪』，主打清幽靜巷的高品質住宅，甫推案不久即引起天母當地換屋族群注意。

▲天母指標性新案「璞知溪」位於著名的天母「使館特區」，同時比鄰磺溪、天母西路商圈，兼具生活與休憩機能。（圖／品牌提供）
▲天母指標性新案「璞知溪」位於著名的天母「使館特區」，同時比鄰磺溪、天母西路商圈，兼具生活與休憩機能。（圖／品牌提供）
該案不僅地點卓越，最特別的就是房型規劃。該案地上14樓、地下3樓，總戶數僅40戶，每層樓僅規劃3戶，以保證屋主的清幽與隱私。此外，該案也是天母百坪豪宅建案中，少有的5、60坪數規劃，一層樓共分為2房26坪、3+1房52至57坪、4房61至65坪等格局。不僅能讓住戶根據其需求買單或是雙拼，也保留2房產品做為彈性空間，有些顧客是買了52坪產品後，再買26坪給第二代居住；此外，小坪數產品也提供菁英小家庭另一個選擇。

相較於天母市場百坪豪宅的規劃，『璞知溪』獨特且適中的坪數規劃更加符合消費者期待，再加上得天獨厚的地理環境，使得 『璞知溪』一推出即引起市場關注。天母一帶新建案周邊行情約每坪110萬，而 『璞知溪 』開案約120萬，與周邊新建案相比，卻享有多項優勢，如產品本身規劃外，位處於多家國際學校專屬的學區、專屬使館特區的國安安全環境以及鄰近磺溪大片綠帶等，為住戶帶來獨樹一格的隱富體驗。

除此之外，『璞園團隊 璞永建設』一條龍團隊精神 ; 從產品規劃、嚴謹施工到顧客服務，無一不自家團隊親自照料，加上此次『璞知溪』建築工法更有特殊的浴廁降板規劃，將浴廁區域降低建築樓板，並將管線佈置於下降空間中，不僅讓自家的管線問題不影響到下層，更方便住戶進行維修與施工，不需再額外麻煩樓下居民。

由於周邊環境特殊以及特有的建築工法，目前『璞知溪』客群主要吸引到榮總、振興醫院等院所的醫師族群；尤其近期關於物價通膨的資訊不斷傳出，不少客戶會將眼光看往房地產市場，買下一處不僅能夠自住的清幽住所，也有助於未來資金規劃。

▲「璞園團隊 璞永建設」位於天母的新案「璞知溪」，銷售主力為3至4房產品，但也有不少客戶是買下2房與4房產品後，兩戶打通。（圖／品牌提供）
▲「璞園團隊 璞永建設」位於天母的新案「璞知溪」，銷售主力為3至4房產品，但也有不少客戶是買下2房與4房產品後，兩戶打通。（圖／品牌提供）
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