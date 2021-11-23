A-Lin鐘錶行打工　當眼科醫生治療「渣男色盲」

A-Lin推出新單曲《盡情旋轉》，MV中A-Lin飾演一位能療癒客人的眼科醫生，為來自三個不同年齡的女性，診療她們的愛情視力，治療「渣男色盲」，並挪去愛情中的盲點。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-23 18:00:00
單曲《盡情旋轉》是A-Lin與進入青春期的女兒Blair聊天後，有感而發後的創作，創作靈感包含了A-Lin和母親還有女兒之間的LINK，MV導演為此特別將MV故事設定在一間有時代感的鐘錶眼鏡行，藉由鐘錶來象徵時間的流轉，A-Lin則在MV中飾演一位能療癒客人的眼科醫師，就像她的歌聲也常常撫慰了許多人心一樣，透過三位年紀不同的客人，18歲的女學生對愛情充滿好奇、28歲的女同志擔心外界目光，和38歲的輕熟女總是愛不對人，面對愛情都有不同的疑問，讓A-Lin飾演的眼科醫生為她們的心靈開啟另一扇窗，「我就是一個治療師，要幫助那些在愛情中被遮住雙眼的人，把遮住她們眼睛的東西都解開。」
首次在MV中飾演眼科專家的A-Lin，拍攝當天早上6點就開始妝髮，一路拍到深夜仍完全投入其中，為了詮釋出專業眼科工作者，A-Lin在現場非常認真的和鐘錶眼鏡行老闆學習專業技能，不管是修手錶還是為演員們驗光，都有模有樣，讓開店35年的老闆開玩笑說：「A-Lin如果來上班，一定生意興隆！」