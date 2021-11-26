不藏私的嘉南單車遊 喝一杯再走！探索最美東山咖啡公路
延續上一篇的單車嘉南深度行程，走訪的第二天，單車從嘉義市區出發，一路往關仔嶺的方向踏去。關仔嶺溫泉自日治時期起便享負盛名，與陽明山、北投、四重溪並列台灣四大溫泉名湯，但這次不泡溫泉，沿著縣道172進到關仔嶺溫泉區。
記者劉雅文／嘉義、台南報導
2021-11-26 09:06:54｜2021-11-26 09:12:05
一路緩坡直上，考驗騎士耐力的時刻來臨了，想到稍後要品嚐美食，說什麼也要先奮力往上爬坡！不過體力比較差的新手也別擔心，現在都有電動輔助自行車，透過多模式跟變速，可以幫助一家大小、男女老少一起「踩出新高度！」所謂人往高處爬，到了目的地以後，在這裡等待著騎士的，是道地美味的甕仔雞。鮮嫩的肉完整鎖住肉汁，好吃到連雞骨都被啃食乾淨，最後再來碗金針排骨湯，剛剛爬坡的疲倦感全沒了，又是活力滿滿。
餐後還可以走走好漢坡到嶺頂旅遊資訊站，這是據時期的神社建築，且前身為孔廟大成殿，不僅可以慢案消化腹中滿滿的美食，也能深度體驗當地文化之美。
緊接著行程繼續，坐上鐵馬往重點行程「東山咖啡公路」邁進。東山咖啡公路穿行於台南市東山區山腰上的175號公路和174號公路上，早期兩旁的山地栽種著東山區當地特產，有柑橘、李子和龍眼等，不過近年來，已慢慢成為台灣知名的咖啡產區。
民眾將它稱為「東山咖啡公路」，不僅沿途空氣新鮮、景致宜人，一路騎著自行車、伴隨徐徐微風，更是讓人瞬間釋放所有生活壓力，但最重要的，就是一定要花點時間逗留在景觀咖啡廳，達人手沖咖啡配上小茶點，遠眺深山，令人無比沈浸，幸福滿點。
喝了咖啡之後該趕路了，下一站準備一探「曾文水庫」的秘辛。曾文水庫所在的曾文溪流域全長138.47公里，流域面積1176平方公里，為台灣第四大河川，曾文水庫的壩身材料為土石壩，壩高133公尺，是全台灣第三高壩（第一高壩為德基水庫，第二高壩則是石門水庫），壩長400公尺，大壩體積是全台灣水庫之中最大者。
平常很少機會能靠著「自行車旅遊」一睹水庫之美，有多的時間還能登船遊庫，每一班都有專業的解說員，替民眾介紹水庫生態與風景，有機會看到未破壞的山林，天空黑鳶盤旋，甚至能登山豬島，來場可愛的麥片餵食秀，體驗到不一樣的水鄉山城之美。