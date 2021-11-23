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遠東遭中國重罰！謝金河揭「背後情勢」：台灣再起的關鍵

▲遠東集團旗下子公司在中國遭重罰，財信傳媒董事長謝金河也分析背後情勢。 （示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲遠東集團旗下子公司在中國遭重罰，財信傳媒董事長謝金河也分析背後情勢。 （示意圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 17:52:34

遠東集團旗下子公司在中國遭重罰約3.85億元，中國國台辦還對此表態，絕不允許支持「台獨」的人在中國賺錢，消息也掀起各界關注。對此，財信傳媒董事長謝金河則分析出「關鍵情勢」，並認為「在這個情勢下，會更加速台商回台投資，這是台灣再起的關鍵」。

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「這兩天熱門新聞焦點是徐旭東的遠東集團被當成綠色台商而遭到懲罰」，謝金河提到「在台灣，沒有人會認為徐旭東是綠色的，但在中國，這由不得你，顏色是他們幫你決定的，這是投資中國必須承擔的政治風險。在這個情勢下，會更加速台商回台投資，這是一個大趨勢，台灣也因為台商回流投資而壯大！」

▲謝金河認為，台商回流，投資自己，這是台灣再起的關鍵。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲謝金河認為，台商回流，投資自己，這是台灣再起的關鍵。（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河發現，這三年，台商回流效應不斷展現，首先是工業區土地炙手可熱，價格翻漲，大家都在找地。二是台商回台壯大製造業，台灣出口成長力道強勁，這兩年，單月出口額從250.7億美元上升至401.4億美元，9月外銷接單629億美元，10月仍然高達591億美元，出口強勁也帶動GDP的成長，去年經濟成長率還超過中國，越南高居世界第一。

謝金河補充，台商投資台灣，這三年累積1047家，金額超過1.4兆台幣，創造就業逾11萬人，這和三年前經濟部列出的三年目標相當符合。今天我的臉書正好跳出三年前此時，國民黨不分區立委第一名的曾銘宗在立法院質詢說台商回台投資金額是零，當時引起社會各界關注。後來我特別派出記者到全台各地實地採訪，赫然發現各個工業區大興土木的熱烈景象，証明台商顯著回流，這個爭議才告一段落。

謝金河認為，過去大家看衰台灣經濟，是因為企業不在台灣投資，資金全投在中國，造成台灣人才外流，低薪的窘境，台商回流，投資自己，這是台灣再起的關鍵。接下來，台灣要面對經濟高基期挑戰，還有台灣加碼投資台灣面對的水電，人才，土地及走向國際的問題，迎面而來的是四大公投的考驗，這也是台灣前途的另一個關卡，台灣的人民選擇向前走？或向後退？又是一次重要時刻。（編輯：潘毅）


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