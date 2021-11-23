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陳吉仲：豬飼料加萊克多巴胺　就像人也吃保健食品

▲農委會主委陳吉仲在podcast中提到，豬飼料添加萊克多巴胺，就像人也會吃保健食品。（圖／農委會提供）
▲農委會主委陳吉仲在podcast中提到，豬飼料添加萊克多巴胺，就像人也會吃保健食品。（圖／農委會提供）

記者許若茵／台北報導

2021-11-23 17:58:55

1218公投在即，農委會主委陳吉仲今（23）日在podcast中提到，豬飼料添加萊克多巴胺，就像人也會吃保健食品，從過去開放美牛至今，皆無食品安全事件發生，更強調台灣承諾不應依公投決定，以免「出爾反爾」的行為傷害國際貿易市場。

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陳吉仲接受民進黨podcast「耳朵出遊不出油」採訪時分享，「我是靠（家裡）養豬去美國念博士的」，過去台灣發生口蹄疫，養豬事業重創，讓他能同感農民的辛苦，因此面對非洲豬瘟等挑戰都會盡力堅守。

談及13日與國民黨立委林為洲參加電視公投意見發表會，陳吉仲坦言，「那天心情很複雜」，他解釋，因為是靠家中養豬長大，如果今天政府有任何會傷害養豬產業的決定，他絕對是第一個反對，不過開放美豬進口至今已逾10個月，過去擔憂的價格崩盤、產業沒落等問題皆未發生。

陳吉仲進一步說明，開放美豬有配套措施，像是不論在餐廳或是市場都會清楚標示豬肉產地，讓民眾安心選擇，且台灣豬不使用萊克多巴胺，與外國豬隻做出區隔，現在大家都購買台灣豬，台灣豬的市佔率是自口蹄疫以來最高。

去年11月，國民黨不滿政府宣布含萊克多巴胺美豬進口，祭出「豬內臟」攻勢杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，大肆往質詢台拋豬心、豬肺、豬腰等內臟，陳吉仲直言「真的不是很好」，這是浪費食物的行為。

陳吉仲解釋，豬隻長大除了吃飼料，也會添加萊克多巴胺，就像人吃三餐，也會吃保健食品，不過現在美國僅不到兩成農民會使用萊劑，萊劑在全世界僅一家公司製造，成本高，用在牛隻上的換肉率也比豬隻更好，且只要屠宰前數日不用，萊克多巴胺就會快速代謝掉。

陳吉仲強調，自2012年開放美牛進口，平均每人每年會吃下2.7公斤美牛，但一件食品安全事件都沒發生，且國外也無相關案例，很多網傳豬肉含萊克多巴胺是毒豬，甚至會散發毒品等都不是事實。

陳吉仲認為，若台灣執意用公投案決定國際承諾，不依照國際規則進行貿易，除了美國有所損失，台灣也會受到傷害，出爾反爾的行為更會影響未來國際市場，呼籲不論是農民或是消費者，對反萊豬公投都要投出不同意票。

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