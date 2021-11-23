高雄軟體園區2期開發 加工區管理處辦高雄招商座談會
經濟部加工出口區管理處於今(23)日下午，在高雄軟體園區，舉辦高雄軟體園區第2期開發招商座談會，有東元電機、街口支付等公司在場，經交流後，有進駐的意願。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-23 20:00:00
經濟部加工出口區管理處舉辦高雄軟體園區第2期開發招商座談會，是由負責招商事宜的第3組組長游淑惠主持，該處投資科長羅豐穎、高雄軟體園區服務中心主任林泰安，以及資訊工業策進會研究員黃崑泉，和與會廠商進行交流，並說明高軟2期投資進駐的優勢。
加工出口區管理處第3組組長游淑惠表示，該處為掌握企業投資需求，由北至南巡迴舉辦招商座談會，此次與財團法人資訊工業策進會合作，在高雄舉辦今(110)年度最終場高軟2期招商座談會，會中介紹高軟2期投資進駐的優勢，並分享科技產業園區全台首座數位轉型DTIH共創基地，以及5G XR O-RAN空間，以供需共創之豐富數位轉型課程，帶領產業走入未來科技新趨勢。
在招商座談會中，東元電機公司、街口電子支付、加雲聯網公司、領導力科技公司、英特內軟體公司、杰倫智能科技公司、智慧高軟加速器等業界代表與會，並踴躍交流高雄軟體園區2期進駐意願，縣場互動氣氛熱絡，各方均期盼能與科技產業園區共同茁壯成長。
加工出口區管理處處長楊伯耕說，該處為推動亞洲新灣區成為台灣發展5G AIoT產業據點，政府陸續投入百億資源挹注，支持國內產業技術創新與佈局，而高雄軟體園區2期開發地段，正位於亞灣中心蛋黃區，高軟1期已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，高軟2期亦提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，是南台灣重要科技產業聚落，園區區位優異，交通便捷，生活機能完善，南部學校人才資源豐沛，將是未來企業進駐高雄的首選，歡迎資訊業者、5G AIoT新興科技企業進駐，共創未來。