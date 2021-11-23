台美經濟對話聚焦4項議題　經長爭取台廠投資補助

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第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）在台灣時間23日上午7時至中午12時，在台北、美國華府2地以視訊方式舉行，美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談，台灣代表為經濟部長王美花、科技部長吳政忠與外交部等相關部會官員。
王美花、吳政忠下午3時30分在經濟部舉行會後記者會，說明對話成果，並接受媒體提問。
台美今年針對供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學及技術4大議題交換意見形成共識。
第一、供應鏈韌性：強化合作以解決關鍵供應鏈瓶頸，確保長期關鍵供應鏈韌性，進而促進經濟繁榮復甦跟安全，雙方均表達希望提高半導體的安全性及韌性，並強調從促進半導體生態系發展著手，來支持半導體產業供應鏈韌性。
此外，台美雙方也強調重建更具韌性的公共衛生供應鏈，及深化乾淨能源的重要性。
王美花補充說明，供應鏈韌性議題觸及半導體、醫藥、衛生、潔淨能源等合作，以半導體來說，有提到台積電到美國設廠，相關的供應鏈應也要共同赴美，盼美方能提供廠商簽證、入境、補助等協助。
她也表示，雙方體認半導體在數位時代應用越來越廣，是非常重要的產業，在合作方面為雙軌並進，第一個台美建立長期盟友關係，第二個則是美國要建立自身能力。
醫藥方面針對藥物、個人醫護裝備合作展開討論；潔淨能源部分，美方了解台灣離岸風電已發展一段時間，能多做交流。
全球有共識發展淨零碳排，雙方對發展新的再生能源形成共識，可在潔淨能源進行合作，王美花表示，台灣在會中則提到電動車，後續有意成立企業諮詢會議。
第二、經濟脅迫：雙方均認為所有經濟體都不應該受到外部脅迫，台美與理念相近國家之間有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。
王美花進一步指出，會中提到有些國家會受到脅迫的問題，雙方共同認為所有國家經濟體都不應該受到外部脅迫，最近的一個案例就是立陶宛，會中提及立陶宛支持台灣做一個自由民主國家的決定，歐盟與美方均表達支持。
第三、數位經濟與5G網路安全：台美雙方明年將在EPPD架構下召開第4屆台美數位經濟論壇，雙方將在5G、開放網路安全架構、資訊自由流動等領域持續深化合作，計畫探討如何為創新方法營造有利環境，例如開放性無線接入網路等。
國發會副主委施克和表示，台美數位經濟論壇舉行時間與議題尚未定案，但大方向應是5G、資安、人工智慧（AI）、資料保護、數位平權等議題。
施克和也說，美方在會中提及與日本、韓國各自進行雙邊數位經濟對話，樂見各國合作夥伴在數位經濟平台上，共同制定更高標準以及核心原則。
第四、科學及技術：在台美科技協議合作架構下，雙方明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議，雙方在本次會議中另就深化半導體研究機會以及研究誠信最佳實踐的交換意見。
吳政忠說，確立會議召開是EPPD的重要成果，時間將落在明年中，在半導體前端研究部分，科技部工程司會與美國國家科學基金會（NSF）進行合作，後續將交換細節。
外交部北美司長徐佑典說，樂見台美在對話架構下，討論雙方共同關切的重大經濟戰略議題，並將與相關部會持續合作，延續EPPD動能，促進強健的雙邊經濟合作夥伴關係。
不過反萊豬公投將在12月18日投票，媒體關切會中美方是否表達意見，王美花強調，對話聚焦產業、科學技術合作為主。
另外，台灣9月正式申入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），媒體關心是否在會中爭取美方支持，王美花表示，「今天不是討論CPTPP的場合」，且負責的單位不同。（編輯：潘羿菁）1101123