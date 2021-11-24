巷仔內／立陶宛台灣代表處掛牌　一中一台成現在進行式？

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中國對於他們口中「受到大國策動」的立陶宛，不僅嘴巴罵的嚴厲，反制行動也越來越激烈。先是在8月時召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府也召回駐中國大使，更取消了8月底及9月直達立陶宛的鐵路貨運。在「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌運作之後，中國當局先是派出「戰狼發言人」趙立堅，在記者會嗆聲「後果自負」，沒過幾天，中國外交部發出聲明，要將與立陶宛的外交關係降為「代辦級」。
雖說中國的反應如此大，指責立陶宛「創先例」，但事實上立陶宛並非第一個「台灣代表處」模式的案例。去年7月宣布互設代表處的索馬利蘭，「駐索馬利蘭台灣代表處」也於同年8月17日揭牌，成為第一個以「台灣」為名的代表處。但索馬利蘭本身不被中國等聯合國成員國承認其主權，而台灣與索馬里蘭於2020年2月建交時決定只互設代表處，尚未建立大使級外交關係。
台灣選擇與中國沒有邦交關係的索馬利蘭，開啟了「台灣代表處」的模式，讓中國沒有立場置喙，也無從施壓。接者，在立陶宛設立的「台灣代表處」搬上檯面討論， 並且掛牌運作，也因為立陶宛是聯合國的成員以及與北京存在邦交關係，讓「台灣代表處」有了重大的意義，更可能因此成為台灣外交新模式的正式起點。
兩岸政府的外交爭奪戰，一向是「兩個中國爭正統」的模式在進行，兩岸政府皆認為，「世界上只有一個中國，自己就是最正統的中國」，更演變成當某國要與一方建交，就會迎來另一方斷交，宛如「漢賊不兩立」的局面。自1971年中華人民共和國取代了中華民國，獲得在聯合國的中國席位之後，有關對台灣方面的稱呼與定義更是頻頻引起激烈爭辯。
在國際場合往往會看見台北方面以「中華台北」（Chinese Taipei）或是「中國台北」（Taipei, China）的身份出現，尤其是在與北京建交，承認「一中原則」的國家更是如此。目前台灣有15個邦交國，並在72個國家共設立110個館處，其中57國與台灣沒有邦交關係。在非邦交國設立的機構大多都已「台北」名義設立，例如駐英國台北代表處、駐美國台北經濟文化代表處、駐澳大利亞台北經濟文化辦事處等。但在立陶宛設立「台灣代表處」之後，似乎反映出台灣的外交模式從「兩個中國」慢慢往「一中一台」的方向前進。
不過就北京當局來說，除去中華台北、中國台北之外，其他稱號都是不能接受的。這不僅是「台灣」，還包括了「中華民國」，以及先前蔡英文政府提出的「中華民國（台灣）」與「中華民國台灣」等稱呼。
中國頻罵立陶宛「背信棄義」，違反「一中原則」、製造「一中一台」惡劣先例，但立陶宛真的違背兩國建交公報的承諾嗎？至少立陶宛並不這麼覺得。立陶宛多次公開說明堅持「一中原則」，雖然同時也強調與台灣擴大合作意願，但看到代表處掛牌的名稱，使用的是Taiwanese，而不是Taiwan，以英文用法來看，比較接近台灣人的代表處，或者台灣的代表處。
立陶宛自1990年前蘇聯政府垮台之後宣佈獨立後，隨即加入了歐盟、聯合國等組織。與中國建交之後也有進行合作。即使曾參加中東歐與中國的經貿合作機制「17+1」，但波羅的海三國傳統上，對共產黨就抱有警戒態度，再加上立陶宛在經貿上並不依賴中國，並在2019年，將中國列為安全威脅，不難看出兩國關係急轉直下。
先前立陶宛宣布允許台灣設立代表處後，美國、歐盟紛紛為立陶宛站台。而台灣持續在國際舞台上發光發熱情，吸引部份中小型歐盟國家釋出善意。歐盟似乎出現了與台灣加深合作關係的徵兆，在「台灣代表處」外交模式開啟之下，也讓人持續關注，是否會有歐洲或是其他地區的國家，隨著中國口中「一條道走到黑」的立陶宛，讓台灣設立新的「台灣冠名」代表處。