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顏寬恒批蔡政府社會安全網江心補漏　卻讓林靜儀撿到槍

▲顏寬恒臉書問「蔡阿姨的社會安全網在哪裡？」卻遭網友狠酸。（圖／顏寬恒臉書，2021.11.23）
▲顏寬恒臉書問「蔡阿姨的社會安全網在哪裡？」卻遭網友狠酸。（圖／顏寬恒臉書，2021.11.23）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-23 18:29:16｜2021-11-23 18:46:27

中二選區國民黨立委候選人顏寬恒批評執政黨遇事只會甩鍋，並問「蔡政府的社會安全網，網得住風向、但網得住不肖份子嗎？」卻因顏家的特殊背景遭網友狠酸。對手林靜儀順勢亮出自己在社會安全網努力多年的成果，並指顏寬恒想表達的應該是治安網，反問「同學你是不是搞錯了？」

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顏寬恒昨晚在臉書發文，指近一個多月發生超商店員值班被戳眼被刺死，爸爸送孩子上學遭開槍、行車糾紛棍棒傷人等多起憾事。「很多人都想問這短短一個多月的時間，台灣怎麼了？」

他諷刺執政黨對於在乎的議題，反應的效率堪稱世界第一。但對人民關心、自己卻無力承擔的課題，甩鍋功力堪比特級廚師。對於重大刑案，顏寬恒用了「臨歧勒馬、江心補漏」兩個罕用成語來形容，指執政黨不思以國家資源建構更完善的社會安全網，對於選舉、砸大錢宣講公投，穩定自己的執政倒是興致勃勃。

顏寬恒問「蔡政府的社會安全網，網得住風向、但網得住不肖份子嗎？」認為現下應該思考的問題，是在「網破」之前讓政府擔負起維護治安及犯罪預防的重責，而不是等網破後再來補。
 

▲林靜儀列舉過往在社會安全網的努力，不忘提醒顏寬恒，他要表達的應是治安網。（圖／林靜儀臉書，2021.11.23）
▲林靜儀列舉過往在社會安全網的努力，不忘提醒顏寬恒，他要表達的應是治安網。（圖／林靜儀臉書，2021.11.23）
這篇發文再度引來酸民出征，網友說「讓黑道來教我們什麼是社會安全，什麼是不肖份子，這社會還真是幽默」；「馬英九談拚經濟、顏家談社會安全，台灣奇景」；焦糖哥哥陳嘉行回「社會安全網再怎麼密集，也網不住你顏家選立委啊」。

對手林靜儀下午被問及此事，強調對社會安全網的關心，不是在社會事件發生時拿來蹭聲量，而是在有監督政府能力、協調專業組織的能力時，做過多少努力。

林靜儀說，社會安全網範疇很廣，在她立委任內努力過的議題包括兒虐防治、心理衛生、毒品防制、社會安全、精神照護、自殺防治、藥癮治療、被害人保護，至少有 8次質詢、3大提案及35次學術研討等活動。她透露自己決定承擔責任參選，其中一個原因也是掛心這些持續努力的議題。

林靜儀還在臉書問顏寬恒：「同學你是不是搞錯了？」她說社會安全網是支撐住社會中缺乏資源、或狀況需要特別扶助的弱勢者，對於暴力傷害或是犯罪行為的追緝，應該是治安網和警網，兩種「網」的主管機關，前者是衛福部社保司、心口司，後者是內政部警政署。
 

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