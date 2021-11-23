新店槍擊案斷點多　土法煉鋼加科學鑑定鎖定犯嫌

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警察局長黃宗仁今天參加「新北市警局體訓中心」成立時，接受中央社記者訪問表示，犯嫌有計畫犯案，且製造警方追緝的斷點。雖掌握社區影像以車追人，卻發現犯嫌先用假證件在高雄買轎車後北上犯案。
新店警分局員警全力偵辦，追到新店區環河路的一處路段，卻因附近沒有監視器，再度發生追緝斷點。
黃宗仁說，警方絲毫不放棄且抓緊時間，以「土法煉鋼」方式灑下警網，全面地毯式搜查與比對車號，昨傍晚終於在環河路某賣場內停車場，尋獲作案後棄置的車輛。
黃宗仁說，除追查確認犯嫌徒步離開停車場，搭計程車逃往台北市萬華區方向，並企圖以多次變裝及換搭計程車製造斷點。為確認犯嫌身分，鑑識員警採集車上毛髮、皮屑等生物跡證送請鑑定，連夜鎖定黃姓犯嫌。
警方多管齊下追緝，調查黃嫌於台北市萬華區龍山寺公園棄置做案衣物，也查出他是高雄當地治安人口，但他已經搭22日下午的飛機離境，潛逃到中國廈門。警方並在桃園機場航廈聯外道路水溝，找到疑犯案用的槍枝。
市長侯友宜今天在體訓中心致詞說，警方偵辦重大刑案全力以赴，無論槍擊案或毒品，都可不眠不休往前衝。這陣子中和警分局的勇警攔查酒駕，被騎士拖行百米仍不鬆手；蘆洲員警查緝贓車，擔心失控波及無辜而緊抓贓車方向盤，卻讓自己傷痕纍纍，警方無私維護治安令人感動。（編輯：李錫璋）1101123