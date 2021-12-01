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專家推薦這5款「長輩機」CP值最高　5千有找、操作直覺　

▲傑昇通信指出，OPPO A54提供AI智慧調光與護眼模式，讓長輩可以長時間追劇盯緊螢幕。（示意圖／傑昇通信提供）
▲傑昇通信指出，OPPO A54提供AI智慧調光與護眼模式，讓長輩可以長時間追劇盯緊螢幕。（示意圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-01 07:00:00

高齡長輩對手機的使用需求單純，因此近年來平價手機也越來越多，根據通訊連鎖門市統計，門市10月1日至11月21日近2個月熱銷長輩機中，5款熱銷手機都是較便宜的4G手機，分別有三星、OPPO、VIVO、Motorola及SUGAR等知名品牌，且價格5千有找，功能規格也符合長輩「直覺」的操作介面需求。

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通訊連鎖門市傑昇通信指出，孝親機的挑選秘訣，不只要大螢幕，對於隨時下載小遊戲、喜歡拍照的長輩，儲存容量也很重要，而大電量及操作簡單的介面已是標配，價格若相對平實就更無可挑剔，若只需要基本功能就好，那麼有6.52吋大螢幕的SUGAR T35，不僅觸控的範圍大，機身左側更設有Google助理快捷鍵，可快啟導航、通話等便利的操作，絕對能讓長輩輕鬆上手。


此外，傑昇通信表示，擁有6.51吋螢幕、5000mAh大電量、18W快充、後置1300萬畫素三鏡頭主相機的vivo Y20s及OPPO A54，前者搭載超級遊戲模式，增強手機運行效能，很適合愛玩遊戲的長輩；而後者則是提供AI智慧調光與護眼模式，長時間追劇盯緊螢幕，也能有效減緩眼睛疲勞、酸澀，且機身擁有IPX4生活防水保護，前鏡頭更有1600萬畫素，內建AI智慧美顏隨拍隨美，無疑是孝親機首選。


而熱愛爬山、健行的長者不在少數，若手機具備有電子地圖與基本的照相功能，在生活使用上將會更加便利，傑昇通信推薦，像是三星Galaxy M12擁有4800萬畫素四鏡頭，很適合喜愛拍照的長輩使用；而摩托羅拉新機Moto e40更支援夜拍模式，低光源環境也能拍出清晰影像。

▲傑昇通信長輩機推薦機型。（表／傑昇通信彙整）
▲傑昇通信長輩機推薦機型。（表／傑昇通信彙整）

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