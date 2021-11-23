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光州事件劊子手！全斗煥、盧泰愚曾牽手入獄　今相繼病逝

▲韓國前總統全斗煥（右）23日去世，生前曾與心腹盧泰愚因光州事件而受到法院判無期徒刑，留下備受爭議的名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國前總統全斗煥（右）23日去世，生前曾與心腹盧泰愚因光州事件而受到法院判無期徒刑，留下備受爭議的名聲。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-23 19:18:41｜2021-11-23 19:32:59

韓國前總統全斗煥於23日傳出在家中病逝消息，曾任韓國第11、12屆總統的全斗煥，與歷任韓國總統皆「不得善終」相同，在讓出總統大位給心腹盧泰愚後，因1980年代派軍鎮壓「光州民主化運動」而與情同兄弟的盧泰愚雙雙入獄。繼今年10月盧泰愚去世後，患有慢性疾病的全斗煥清晨在家中昏倒後去世，享壽90歲。

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韓國有句俗語稱「朴正熙燒飯、全斗煥吃飯、盧泰愚洗碗」，用來形容這三名領導人之間的關係密不可分。1979年10月26日，時任總統的朴正熙遇刺身亡，趁著韓國政局動亂、實施戒嚴之際，時任保安司令的全斗煥用兩個月的時間籌備，旋即發動「雙十二政變」獨攬軍政大權，並在1980年實行獨裁統治。

▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國前總統全斗煥23日於家中去世。（圖／美聯社／達志影像）


示威中上任，示威中下台

當年民間要求解嚴、恢復民主制度的聲浪愈演愈烈，各地工人及學生運動如雨後春筍被喻為「漢城之春」，其中光州所在的全羅南道因為與其他地區有著極大的地域、經濟差異，成為民主人士的搖籃，連民運領袖金大中也出身其中，但也成為獨裁軍頭的眼中釘。

1980年5月17日，奪得最高軍權的全斗煥宣佈全國擴大戒嚴，全斗煥禁止了所有政治活動、國會活動，並重新逮捕金大中、金泳三等出身光州的民主人士，掀起光州人士憤怒，示威強度升至最高溫。

▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲全斗煥奪權後下令全國戒嚴，更派軍到光州鎮壓示威抗議。（圖／美聯社／達志影像）


5月18日，光州市民不畏緊急戒嚴令，發起大規模民主示威，卻遭到全斗煥派遣陸軍空降部隊武力鎮壓，軍隊先是進駐光州全南大學、朝鮮大學兩所學生據點，與學生爆發衝突，隨著學生擲石反擊、軍隊以刺刀驅趕，示威衝突愈演愈烈擴散至市區，當天就有路人被刺死、示威者受傷。

抗爭由18日延燒至27日，期間全城封鎖，全斗煥數度下令增兵要求軍隊血腥鎮壓，26日軍隊再次入城，光州市民以血肉之軀躺在路上阻擋坦克，在疏散其他民眾後，示威人士只剩親友被殺、遭逮捕的抗爭者死守，直至隔日清晨在軍隊重重包圍下放棄抵抗。這起示威運動結果造成至少241名平民與27名軍警死亡，數千人受傷，遭戴捕入獄者更不計其數，多人至今仍下落不明，這也是韓國歷史上從獨裁走向民主化最重要的「光州民主化運動」。

▲▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲光州事件奠定韓國民主化基礎，也被翻拍成《我只是個計程車司機》、《華麗的假期》、《26年》、《1987：黎明到來的那一天》等電影。（圖／美聯社／達志影像）


然而五一八光州民主化運動發生後，全斗煥禁止一切對事件的討論及出版，禁止遺族舉行追悼會，更矢口否認自己下令開火鎮壓，並於4個月後上台成為總統，任內以整頓為名令不少公職人員、記者、異見分子遭革職，更擅自修憲使任期為7年，期間改組內閣共22次且累積大量民怨與反對聲音。

直至1987年，全斗煥任期屆滿前又企圖延長任期，韓國百萬人上街抗爭，再度爆發六月民主運動，全國各大城市爆發大規模示威，加上漢城奧運即將舉辦，在國際社會施壓國內民眾抗爭下，全斗煥這才提拔得力助手盧泰愚為執政黨總統候選人，成為韓國第一個「全身而退」的總統。

▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲1987年的六月民主運動由全國各大城市人民上街表達不滿。（圖／美聯社／達志影像）


手牽手入獄　全斗煥與盧泰愚共同掌權、共同受審

盧泰愚一直是全斗煥身邊的得力心腹，兩人同樣在前總統朴正熙強人統治下培養政治實力，在全斗煥的從政路上亦步亦趨陪伴在側，先後擔任政務長官、內務部長等職。當年全斗煥深感壓力被迫棄位，但反對派人士因意見尚未統合，選不出有力候選人與執政黨抗衡，盧泰愚便輕鬆贏下韓國第13屆總統選舉，也成為韓國16年來第一位通過直接選舉產生的總統。

身為全斗煥搭檔兼接班人，盧泰愚一肩扛起平定騷亂，讓韓國從威權統治走入民主的責任，並順應民意宣佈了「民主化宣言」，舉行公投修憲、恢復總統及國會選舉，光州事件也重回公共討論。而綜觀兩人任期，不但趁著韓國經濟起飛私下大量收賄、私吞秘密政治資金，外交方面更與共產陣營如中共、前蘇聯改善關係。尤其以全斗煥無視當時仍是邦交國的台灣，在1983年5月發生的劫機事件當中，向中共釋出善意主動交涉談判，而後更以正式國名互稱，到了盧泰愚時期，更是與台灣斷交以「北方外交」實現了與中國、前蘇聯、東歐等國家的外交關係正常化。

然而韓國歷任總統當中有人面臨彈劾，有的跳崖自殺，全斗煥的一生也脫離不了自己所創下的爭議。1995年第14屆總統金泳三舉行「世紀大審」，這兩名前國家元首才手牽手站上法庭公開接受審訊，法庭更以軍事叛亂、內亂、謀殺上司和收賄等罪名判全斗煥死刑、盧泰愚囚禁22年6個月，前者後來改為終身監禁、後者減刑為17年，直至1997年12月兩人才獲得特赦，卻帶著不光彩的陰影避世隱居。

▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國前總統全斗煥（右）與盧泰愚在漢城地方法院因「五一八事件特別法」共同受審。（圖／美聯社／達志影像）


全斗煥與盧泰愚的一生共同崛起，也一起掌權、失勢、受審，兩人政治生涯晚期的選擇卻漸行漸遠，全斗煥不僅靠著貪腐來的資金庇蔭子孫晚輩，還堅稱光州事件死難者是「受到北韓煽動的暴民」，企圖出版回憶錄想洗白；盧泰愚則在電視上流淚表示「我現在對身為前總統而深感羞愧」，並透過兒子盧載憲表達對光州事件持續懷抱愧疚，「歷史的陰暗面將由自己帶走」，但因久病臥床未能親口訴說。

▲韓國前總統全斗煥23日去世，生前因光州事件留下爭議名聲。（圖／美聯社／達志影像）
▲全斗煥晚期晚年罹患「多發性骨髓瘤」，身形消瘦、進食困難。（圖／美聯社／達志影像）

直到今年10月26日，盧泰愚方以88歲高壽病逝於首爾的醫院，現任總統文在寅決定為具爭議性的前總統盧泰愚舉行國葬；時隔不到一個月，全斗煥亦在延禧洞的家中昏倒後去世，但韓媒卻報導指出，青瓦台認為全斗煥喪失在國家公墓安葬的資格，且全斗煥的情況與已故的前總統盧泰愚迥異，文在寅應不會前去弔唁全斗煥，或對其去世表示哀悼之意。綜觀這兩名韓國前總統，不論是飽餐的人還是洗碗的人，最終只能背負自己過往的歷史，接受社會公評，獨自迎接生命的最後一程。
 

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