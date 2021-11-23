巷仔內／為新北議員提名「叫板」　蘇系、新潮流拔刀相向

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尤其變更後的第2選區應選4席議員，依照民進黨提名的慣例，該區將提名2席，除三連霸的現任議員賴秋媚（正國會）外，尚有1席的空間，且黨內初選勝出者，大選當選的機率高，因此民進黨各派系莫不磨刀霍霍；目前除湧言會李宇翔、英系陳霖翰、蘇系黃韋鈞相繼宣布投入民進黨的初選外，新潮流也將推派陳文治的前林姓助理加入戰局，讓該區的參選大爆炸。
正當蘇系、新潮流為了五泰林選區的議員初選「叫板」之際，新潮流新北市議員戴瑋姍（板橋區）卻幫蘇系黃韋鈞的活動站台，引發派系間的議論；新潮流的成員認為，戴瑋姍的「忠誠度」，大人都有在看，尤其每個人的心中都有一把尺，且這也不是第一次發生了，只是大家心照不宣。對此，戴瑋姍受訪時強調，朋友之間就是要互挺，不會因為派系就不幫「朋友站台助選」，且該區提名2席。
至於民進黨新北市（三重、蘆洲區）議員的初選，新潮流著眼蘇系的現任議員李余典，因替民眾黨籍的女兒李旻蔚輔選而遭停權2年，因此由桃園市前青年局長顏蔚慈插旗投入該區的初選；地方人士分析，來勢洶洶的顏蔚慈，不僅是衝著「李余典」這席而來，也恐影響上次落選頭、有意捲土重來的蘇系前議員邱婷蔚出線機會外，並衝擊向來與新潮流友好的議員李倩萍連任之路。
政壇人士說，蘇貞昌當選第11任的台北縣長後便與新潮流合作，當時除任命新潮流林錫耀（現任民進黨祕書長）為台北縣主任秘書，並讓準備參選立委的李文忠（現任退輔會副主委）擔任機要秘書；此外，新北市議會的第2屆正、副議長選舉，僅有2席議員的新潮流，也在蘇系議員的支持下，才讓新潮流陳文治擊退正國會陳啟能的競爭，並順利當選首位民進黨籍的新北市議會副議長。
蘇系、新潮流這20多年來在台北縣（新北市）的大大小小選舉合作無間，因此當綠營的新北市長人選難產時，民進黨創黨黨員、資深議員王淑慧才會建議，徵召黨政、輔選經驗豐富且深受蘇貞昌信任的林錫耀參選；豈料，如今卻為了市議員的提名而互相「叫板」，但到底是真的「叫板」，還是另有政治的盤算而「打假球」，相信在勝選極大化的考量下，唯有雙方的操盤手才最清楚。