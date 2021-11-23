連21長紅紀錄　工業生產指數創歷年最佳10月表現

我是廣告 請繼續往下閱讀
積體電路業指數為190.08，創歷年同月新高，年增14.72%，為連續24個月二位數成長；液晶面板及組件業指數為138.33，年增17.98%，為連續19個月正成長。
經濟部統計處副處長黃偉傑分析，新興科技應用持續擴展，帶動5G通訊、高效能運算、車用電子及物聯網等相關晶片需求，晶圓代工、構裝IC及記憶體因而增產，也推升電子零組件業指數表現。
電腦電子光學製品業指數為185.13，年增4.88%，為連續21個月正成長，主因儲存裝置需求續強、廠商增加產能，帶動固態硬碟、電視機產量走揚，加上虛擬實境裝置因新品上市、汽車電子控制器在歐美訂單挹注下增產。
傳統產業受惠於全球景氣復甦、數位轉型增加廠商設備投資意願，加上終端產品、基建需求增溫，帶動機械、上游鋼鐵及塑化原料增產，機械設備業、基本金屬業、化學原材料業分別年增25.05%、9.02%及2.71%。
展望未來，黃偉傑認為，儘管COVID-19疫情仍在全球肆虐，以及供應鏈失序等因素干擾，但隨著疫苗接種率提升、主要國家積極推動基礎建設、歐美年終採購旺季到來，都可維繫台灣製造業生產動能，預估11月製造業生產指數年增9.7%至11.9%。（編輯：潘羿菁）1101123