兩岸婚姻難經營　陳妍希一招化解唱衰聲浪

大S（徐熙媛）和汪小菲10年婚姻結束，除了彼此價值觀不合，汪小菲頻頻暴走批評台灣，也是導火線之一，讓大S鐵心宣布要辦離婚的第一槍，起於6月汪小菲批偷渡廈門的台灣新冠肺炎確診者是「漢奸」，演藝圈中不乏兩岸聯姻的案例，像是陳妍希、楊丞琳等，如何維繫婚姻考驗著這些明星的智慧。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-23 19:53:11
陳妍希嫁給《神鵰俠侶》小4歲大陸演員陳曉，育有一子「小星星」，因為生活習慣不同，陳曉在陳妍希月子中心抽菸，連累陳妍希向其他產婦道歉，一度鬧上台灣媒體版面，雖然婚姻頻被唱衰，但陳妍希恩愛照曬，高EQ用一招化解：「婚姻是屬於我們之間的事，只要夫妻關係好，就不用理會其他的事情。」
楊丞琳、李榮浩結婚2年，第一年夫妻生活根本「偽單身」，因為疫情分離長達303天，如何維持遠距離婚姻？楊丞琳透露他們不須天天視訊，但是彼此的關心不會少，人在大陸的李榮浩甚至遠端遙控好友，在楊丞琳生日準點敲門送禮物，讓楊丞琳感覺到他就在身邊。
雖然有夫妻過得幸福，但婚姻失敗的例子也不少，歐弟和重慶美女鄭雲燦結婚6年，育有2個女兒JoJo和Rossi，歐弟寵妻不手軟，曾砸110萬買重機送給鄭雲燦，希望兩人天涯海角相隨，無奈敵不過七年之癢，黯然離婚，對於鄭雲燦和小8歲陳昊森爆緋聞，歐弟也大方表示只要女方開心都祝福。
另一對老少配破局的是馬景濤，2007年他娶小21歲的大陸女演員吳佳尼，也是撐10年宣布離婚，有傳吳佳尼家境富裕，父母曾送馬景濤全球限量4只的LV手表，不過婚後馬景濤不斷向岳父家拿錢，才埋下婚姻破裂種子，此說法遭到馬景濤否認。