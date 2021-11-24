雙北哪裡超商最多？這條路擁23家奪冠　新店中正路排第二

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自去年疫情以來，受到生活圈在地化的影響，不少民眾提高了在便利商店消費的比例，舉例來說，為了減少外出的時間及出入人流複雜的場所，不少人轉往住家周遭的便利商店，購買衛生紙等日常用品；此外，隨著自煮風潮的興起，各大超商品牌也趁勢推出各種商品及優惠，增加消費者的黏著度。各種數據、跡象皆顯示便利商店在日常生活中扮演著不可或缺的角色。
觀察上榜的十個路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，共有23家超商；排行次之的是新北市新店區的中正路，超商家數也達20家。陳金萍說明，中山區的林森北路不僅是便利商店店數最多的路段，同時也是台北市熱門住宅交易路段，近一年住宅交易件數達163件，平均單價也達每坪58.8萬元。
陳金萍指出，林森北路一帶商業機能熱絡，除了多家連鎖超商外，還包含餐飲、藥妝、服飾等各類店家；雖然受到住商混合的影響，給人環境較為複雜的印象，但因位處市中心的精華地段以及相對實惠的房價，仍吸引不少預算較有限的購屋族。從近一年的成交物件來看，以套房產品最為熱門，占比達到整體交易的6成，總價帶則落在600至1400萬。
排行第二的是新店區中正路，近一年住宅交易有108件，住宅平均單價每坪43.2萬元。陳金萍表示，中正路自中興路路口起，穿過新店市中心至大鵬華城，沿途經過五峰重劃區、七張生活圈、舊市區生活圈及遠東工業區等區域，同時也是連結中和秀朗橋的要道之一，是新店市區的交通樞紐，也因此，即便中正路上沒有捷運站設置，沿線的商業活動仍相當熱鬧，匯聚了眾多的人潮及車流。觀察近一年成交資料，多數的交易物件都在屋齡20年以上，其中以三房的格局最受歡迎，總價則多介於1200至1900萬之間。
從上榜的十個路段來看，中和區的景平路及新莊區的中正路近一年的住宅交易分別有258件及182件，買氣相當熱絡。陳金萍說明，中和景平路及新莊中正路的共通點在於成熟的捷運系統，同時也是住宅交易熱絡的關鍵。
陳金萍稱，以景平路為例，共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四個捷運站，分別連結新店區、永和區、板橋區、新莊區以及台北市中正區等地，可謂四通八達；而新莊區中正路的交通條件也毫不遜色，從思源路口一直到新莊與龜山的交界處為止，完全與中和新蘆線重疊，造就了沿路都是捷運宅的特色。
陳金萍補充說明，也正是因為景平路與中正路擁有這樣的交通優勢，增加了通勤的方便性，也縮小了與永和區、三重區的區位差異，吸引了許多台北市的就業人口在此置產，成為通勤族心中的宜居生活圈。
最後，陳金萍再補充，便利商店提供多樣化的服務，能夠提升了區域的生活便利性以及機能，另一方面，超商密集度高的地區，通常也具備充沛的人口、良好的交通條件以及成熟的生活機能，住宅需求也較為穩定，不過也有少數的例外，以內湖區瑞光路為例，雖然超商的店數多、密集性也高，但是該路段主要是內湖科學園區的辦公商圈，住宅交易也較少；因此，民眾除了觀察超商的分布情形外，也要衡量區域生活圈的其他條件或是尋找熟悉當地不動產市場的從業人員，更能找到心中屬意的生活環境。