邵雨薇清場親熱曹佑寧　一次讓全星球男人「起立」

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邵雨薇與這個角色很有緣，「我覺得這是天註定的緣分，因為算塔羅牌時，我的幸運女神就是維納斯，所以看到這個劇本，就覺得這是一個非常棒的劇本，雖然自己在戲中，是星球上唯一的女生，但是也不是所有的人都喜歡她。」對於戲劇服裝的部分，她覺得非常前衛和時髦，一般街上不太可能看到，應該只有時尚秀的時候看得到。
曹佑寧一次飾演2個角色，一個在地球，一個在平行星球，平常在戲前讀本的時候，幾乎都是自己跟自己對話，常常會亂掉。而且原本在平行星球時演的是「女性研究者」，但是星球上根本沒有女性，所以遇到了邵雨薇之後，剛好可以好研究。
羅宏正則說，自己在戲裡飾演一個工作狂，遇到邵雨薇後，卻變成了「兩性啟蒙老師」，要重新認識所謂的兩性關係。成了邵雨薇的保鑣。林利霏則說，由於在戲中飾演歌仔戲的表演者，所以事前去學了很多歌仔戲的身段，可是到了平行星球之後，又要改變性別、演出男性，其實對自己有滿大的挑戰。
劉亮佐說，自己是這部戲裡最偉大的人，因為沒有自己，就不會出現平行時空的問題。自己在戲中就是一個嚴肅的角色，不過能夠參與這部戲，其實是很榮幸的。特別客串的草爺表示，扮女裝很辛苦，尤其戴長髮的時候，化妝也會花很多時間。上戲時如果去上廁所，會有很大的錯亂，因為是女裝，但是上男廁，別人投以異樣眼光。