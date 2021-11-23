陳吉仲「保健食品比喻萊劑」 菜農：為何國內不開放？
農委會主委陳吉仲今（23）日在podcast上以保健食品比喻萊克多巴胺，強調過去皆無食安事件發生，不過就有菜農嗆「你是起乩亂下符水了，還是嗑了什麼？」反問如果萊劑健康，為何農委會不開放國內畜牧業者使用？
記者許若茵／台北報導
2021-11-23 20:31:52
陳吉仲接受民進黨podcast「耳朵出遊不出油」採訪時解釋，豬隻長大除了吃飼料，也會添加萊克多巴胺，就像人吃三餐，也會吃保健食品，喊話台灣不應用公投決定國際承諾，傷害台灣國際貿易市場，希望民眾對反萊豬公投投出不同意票。
菜農林佳新今晚在臉書上直批陳吉仲是「農業陳乩童」、「你是起乩亂下符水了，還是嗑了什麼？」，反問既然萊克多巴胺這麼健康，為何不給國內畜牧業者開放？
林佳新指出，過去2012年，時任中興大學教授的陳吉仲曾表示，「如果政府違背承諾，要不要有人下台負責？開放瘦肉精美豬進口，後果很嚴重，政府打死要擋。」然而現陳吉仲擔任農委會主委，卻言萊劑跟人體健康食品一樣，「那當初的陳教授是講幹話嗎？當初當反對派的陳教授，就是為了成就今天完全建制派的陳主委嗎？」
林佳新更批陳吉仲是「愛當官的農業敗類」，怒嗆「從沒見過如此厚顏無恥之徒」。