青瓦台將不悼唁前總統全斗煥　不舉行國葬

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朴炅美也表示，青瓦台並無計畫向全斗煥致贈悼唁花圈或慰問。前總統盧泰愚10月去世時，青瓦台以總統文在寅名義致贈花圈，並由幕僚長俞英民代表前往悼唁，盧泰愚身為光州事件相關人士之一，仍享有前總統的國葬待遇。
青瓦台說明，全斗煥遺屬若依預想進行家葬，青瓦台目前無計畫組成工作小組協助。
韓聯社報導指出，不僅在悼唁及葬禮形式上，青瓦台就兩人死訊發表立場的形式也有所區別。盧泰愚去世時，青瓦台以「追慕簡報」發表立場，這次則以「關於前總統全斗煥死訊的簡報」發表，展現青瓦台對全斗煥生前所為的負面評價立場。
身為下令鎮壓光州民主化運動的當局者，全斗煥生前從未對光州事件表達歉意，甚至在2017年出版的回憶錄中主張，已故神父曹皮烏斯聲稱目睹軍用直升機對民眾開槍的證言子虛烏有；盧泰愚則曾公開就光州事件致歉，和家人多次祭拜受難者。
此外，簡報中未直接以文在寅名義發表立場，也引發韓國媒體關注，青瓦台高層接受媒體訪問時表示，「文在寅總統的意思都已包含在聲明中」，對於簡報中稱呼全斗煥為前總統，官員表示只是因為簡報需要使用職稱，並非文在寅直接使用「前總統」稱呼全斗煥。
全斗煥遺屬今天透過他的親信、前青瓦台秘書閔正基（譯音）表示，將以家葬形式為全斗煥舉行葬禮。
韓國國葬原分為國葬及國民葬，2011年統一為國家葬（國葬）後，全斗煥是首名未能享有國葬待遇的前任總統。若加上流亡海外的首任總統李承晚，以及依遺屬意願舉行家葬的前總統尹潽善，全斗煥為韓國歷代總統中未舉行國葬的第3人。（編輯：韋樞）1101123