唐美雲被詐騙集團勒索80萬 神回覆逼對方惱羞掛電話
《孟婆客棧》製作人唐美雲今（23日）攜手方馨、張書宇、陳竹昇、陳歆翰、周孝虹、李文勳，推蛋糕慶祝該劇瞬間收視最高1.16，刷新公視台語台開台收視紀錄。最新劇情中，眾人設局要揪出詐騙集團，問演員們有沒有碰過詐騙集團？唐美雲分享，曾接到電話稱綁架她的小孩，勒索她80萬元，背景還一直傳來小孩被毆打的聲音，她耐心等對方說了一堆詐騙劇情，才默默的回話：「我沒結婚、沒小孩，請你不要再打他了。」對方立刻掛掉。
記者羅凌筠/新北報導
2021-11-23 20:46:58
在最新單元「罪人無名」裡，方馨與張書宇竟然升格為新手爸媽，惹得唐美雲大吃飛醋，方馨在劇裡與童星對戲，讓她回想起曾在幼稚園打工當隨車老師過程，認為現在的小孩跟以前的小孩不太一樣，都很早熟很聰明，跟他們互動時，通常會一直稱讚他們，或者聊他們有興趣的事。而要與方馨演出感情戲，讓張書宇直喊緊張，透露女方是他尊敬的「女神前輩」，兩人情感交流戲分好在方馨耐心的指導，讓他漸入佳境。
不讓張書宇專美於前，唐美雲飾演的客棧老闆「萬千帆」，也有與方馨載歌載舞情節，談到兩人這次在劇中飾演情侶，方馨笑說：「我覺得互動起來很熟悉，但一開始確實有點怪怪的，因為以前美雲姐都是演我媽媽，現在要演男女朋友。」旁人問說是否會有亂倫的感覺？唐美雲說：「不會！我們是命運的輪迴，上輩子是母女，這輩子是情侶。」兩人還在訪問現場嘴對嘴親親，見證戲裡戲外的好感情。
此外，《孟婆客棧》辦公室戀情越演越烈，白捕快陳竹昇也有下跪送鮮花與黑捕快樓心潼示愛橋段。陳竹昇透露，一開始看劇本，就覺得白捕快非常癡情，問他角色的浪漫指數，他打趣說：「這方面白捕快可以跟我本人多多學習。」他自認在現實中是屬於行動浪漫派的，「白捕快比較不會花言巧語，我本人的浪漫舉動也較多。」《孟婆客棧》每周日晚上8點公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每周一至周五晚間6點26分播出。