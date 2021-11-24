台中跨年揭曉重磅卡司　嘻哈天團頑童壓軸演出

由台視與三立共同製播的「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」活動，將從12月31日晚上19：00開演，多組偶像歌手輪番上陣，陪大家迎向全新的一年，這場被譽為是「全台最強跨年」的晚會，主辦單位喊話，保證藝人組數將是全台之冠，含金量最高！預計長達6小時不間斷的精彩卡司，23日首度揭曉壓軸名單，由金曲嘻哈天團坐鎮，號召外地粉絲們開搶高鐵交通、住宿飯店，一睹偶像難得的精彩演出。





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▲嘻哈樂團「頑童」擔任台中跨年壓軸嘉賓，將會有各自單獨表演歌曲。（圖／台中市政府提供）

台中市政府一宣布就投下震憾訊息，首波重磅星光邀來金曲嘻哈天團「頑童MJ116」合體坐鎮當晚壓軸演出！ 身為金曲獎最佳演唱組合、每回開唱絕對是吸睛保證的三人，對於能陪伴台中粉絲壓軸開唱的感受？他們表示：「《幹大事》演唱會第一場就是在台中圓滿劇場舉辦，對我們三個來說是個別具意義的地方！」更打趣說，「希望今年的寒流不要太強，我們春哥蠻怕冷的」。





至於專屬台中的演出內容，團員們透露，三個人分別演唱屬於自己的solo曲目，展現三個人不同的風格；最後分享對於2022年新年展望，他們許下：「希望疫情退散，恢復到以前。大家也能一起來參加我們的演出，很想大家！明年目標是大家會各自再做一張新專輯。」





晚會由金鐘獎最佳主持人蔡尚樺與6度接下主持棒的阿KEN共同攜手合作，蔡尚樺連續兩年蟬聯主持重任，身為在地台中人，能在自己故鄉主持跨年很幸福！不同去年，今年可以近距離與觀眾現場同樂，她熱情說：「去年首度接下跨年主持棒，可惜疫情影響現場不開放觀眾，今年很期待能在安全健康的情況下跟大家一起狂歡！」身為土生土長台中女兒，她直呼超驕傲能生活在台中，天氣好、物美價廉真的是最宜居城市。自己最愛台中港的海鮮、市場的小吃鹽酥雞，和最近很夯的麻油雞豬肉片火鍋，更請爸媽得準備好一桌美食準備回家吃一波。





▲蔡尚樺表示，身為台中人，能在自己故鄉主持跨年很幸福！（圖／台中市政府提供）

粉絲好奇服裝尺度，她笑說，「從金鐘獎瘦了5公斤後，就一直努力不復胖！還好都有Keep住，我會繼續秉持女藝人愛美不怕流鼻水的敬業精神，氣溫越低，穿得越辣！我會隨時關注中央氣象局的氣溫決定布料多寡！」至於新年願望，她則展望：「新的一年除了希望《全民星攻略》、《全明星運動會》繼續收視長紅，也希望能接到更多有趣的新節目！最後呼籲觀眾們，「疫情需要更多自律，越狂歡的時刻更要注意防疫，所以希望大家來跨年不要忘記全程戴口罩，保持適度距離」。



