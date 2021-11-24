滷味怎麼點最省錢？老饕推「3配料」超神：便宜CP值又高
台灣經典平價美食小吃眾多，其中「滷味」更是深受不少老饕喜愛，無論是當正餐還是宵夜都非常適合；對此，就有網友分享「滷味的神選三配料」，並表示這樣點便宜CP值又高，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 07:11:11
該名男網友昨（23）日在社群平台《Dcard》上以「滷味的神選三配料有哪些」為題發文，表示最近用外送APP點滷味，發現有3樣50元的選項，因此想問大家去買滷味必買的三配料有哪些。
而原PO也先分享自己的必買清單，假如最近過得比較窮，原PO喜歡點會吸滷汁的食材，像是「王子麵」、「凍豆腐」和「花干」，便宜CP值高；假如月初工讀薪水剛發下來，他就會點「鴨血」、「肉片」和「麻吉燒」，「不知道大家去買滷味的必買配料有哪些」？
貼文一出，「王子麵」和「凍豆腐」仍受到許多網友推薦，「花椰菜、王子麵、豆腐」、「凍豆腐和麻吉燒必點！」、「豆皮、豆乾、豆腐」、「麵一定要！然後還有鴨血和豆腐～～」、「王子麵、高麗菜、秀珍菇」、「凍豆腐！」。
另外，也有網友表示，「大陸妹、水蓮、娃娃菜和大黑豆乾，滷味就是我吃菜的時候」、「龍蝦沙拉是唯一信仰」、「寬冬粉」、「高麗菜＋空心菜＋鴨血＋凍豆腐＋肉片＋大豆皮，很多很多韓式年糕，吃滷味就是要補菜」。（編輯：郭佩蓉）