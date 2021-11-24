「辣炸」配啤酒、玩《魷魚遊戲》戳椪糖 這裡一秒到韓國
隨著《魷魚遊戲》夯爆全球，南韓話題度居高不下，原本就是台灣人最愛出國旅遊的國家之一，現在邊看韓劇更是想念韓國道地美食。你最想念的韓式美味有哪些？只知道泡菜可是不夠看，站在路邊攤吃著熱呼呼的「魚板湯」，現包現炸的「堅果糖餅」，光想到香味就要流口水！台灣人最愛的南韓國民美食一起來PK。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-24 11:55:25
說起最懷念的韓國小吃，台灣人必點Q彈的「辣炒年糕」和餡料豐富的「韓式煎餅」，而酸酸辣辣又香甜多汁的「韓式炸雞」，近幾年更是引起不少餐廳效仿，經典半半的雙拼組合可以吃到兩種口味，再配上涮嘴的啤酒，像極了韓劇主角在陽台上享受聚會一樣，超滿足。
新光三越台北信義新天地把南韓街邊搬來台，即日起自12/6在A11 6F信義劇場遊韓國！集結24家首度登台、總共62家道地韓味商家，網羅台灣人造訪韓國必吃的美食，還有明洞雞蛋糕和kimchi蘿蔔也找得到。
每次看韓綜都被超強廚藝惹得肚子餓，源自廚神白種元老師煎炒烤煮都美味的低熱量「午餐肉」，連防彈少年團都愛；還有地獄奶奶金守美節目中的拿手料理「辣炒章魚」，現在不用飛韓國也吃得到。
因應冬天台灣人最愛吃火鍋的風潮，精選半年熱銷超過2千萬包，非油炸、以牛骨牛肚熬煮的「辣牛肉湯刀切麵」，還有糯米人參雞湯、大醬湯、海帶湯等百種口味料理湯包，在家就能復刻最道地的南韓美味。
現場消費還有超多活動可以玩，不只可以穿上韓服，拍下韓妞Instagram超夯的人生四格拍貼，還可以體驗《魷魚遊戲》的打畫片及戳椪糖。最後再把「最強偷飯賊」泡菜名人金順子的京畿道「辣蘿蔔泡菜」，以及三大旅遊勝地必買的新鮮特大栗子、柑橘軟糖、瑪格利米酒等伴手禮一起帶回家，實現南韓一日生活圈。