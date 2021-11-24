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還在用「氣管擴張劑」治療氣喘？小心死神來敲門

還在用「氣管擴張劑」治療氣喘？小心死神來敲門
還在用「氣管擴張劑」治療氣喘？小心死神來敲門

健康醫療網

2021-11-24 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】一名47歲的氣喘患者，平常到藥局自行添購「緩解用吸入劑（急救）」，有短效氣管擴張功能，一有不舒服就吸一下，某日天氣轉涼氣喘急性發作，結果送醫插管治療，最後宣告不治；另一名婦女，則是長期規律使用「吸入型類固醇」，不僅氣喘症狀沒再發生，還能跟朋友一起「爬玉山」，同樣是氣喘患者，後果卻是兩樣情，關鍵在於正確的用藥觀念。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委鄭世隆表示，「每年使用3支以上緩解用吸入劑，將提高氣喘急性惡化及死亡風險，民眾要有正確用藥觀念。」

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規律服用吸入型類固醇　讓氣喘不再找上門

鄭世隆表示，「不少患者很害怕『類固醇』的副作用而不敢使用，並且使用緩解用吸入劑時，大概3-5分鐘氣喘症狀就會緩解，因此開始過度依賴。」殊不知，更危險的反而是緩解用吸入劑。氣喘是「慢性發炎」的疾病，發炎會導致氣管收縮，所以病患通常認為「氣喘等同於氣管收縮，習慣使用緩解用吸入劑，使氣管擴張就能治癒。這是錯誤觀念，應當要使用抗發炎藥物的治療才能治本」。一旦氣管發炎更嚴重時，氣管越來越縮小，氣管壁越來越厚、硬化，導致病患無法順暢呼吸，就會引起急性惡化發作的風險。

「民眾常常會有錯覺，用吸入型類固醇的藥效發揮時間比較長，以為沒感覺就是沒有用。」鄭世隆說明，若規則使用吸入型類固醇藥物，其實根本不需要使用緩解急救型藥物。但如果真的要使用緩解藥物，1個月不超過2次，都不要使用最佳。而吸入型類固醇大部分是長效型藥物，患者可以是早晚各吸一次，或甚至一天吸一次就可以了，用藥的頻率不高，但效果很好，通常三個月會感到緩解，甚至未來肺功能經審慎評估後達到穩定健康，也可以不需要繼續服藥。

不過也有民眾擔心「類固醇」會造成月亮臉、肥胖？台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，吸入型的類固醇和口服的類固醇藥物，兩者差了25倍的濃度，吸入性類固醇劑量很低，不會造成太大的副作用，民眾可以放心。

高達8成患者仍使用緩解用吸入劑　風險很大

一般門診一定會給患者，開立吸入型類固醇，這是真正治本的重要藥物，若擔心病患突然急性發作，還是會開立緩解用吸入劑，但只限於緊急備用，台灣人常常未經醫師開立處方、到藥局自行購買藥物使用，目前仍有8成的氣喘患者購買短效型的緩解用吸入劑，只有區區2成病患遵醫囑規律使用吸入型類固醇，這是個大警訊。鄭世隆強調，氣喘就像肺部「失火了」，用滅火器（緩解用吸入劑）只能短效阻止火災，但無法解決根本問題。最重要的是「防火」，建立防火牆，避免引起發炎、過敏症狀，藉由吸入型類固醇才能根本解決。



資料來源：健康醫療網 還在用「氣管擴張劑」治療氣喘？小心死神來敲門

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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