iHerb暫停對台服務影響多大？網曝「5倍價差」：被當盤子
受到不少台灣民眾喜愛的國外保健品電商網站iHerb，昨（23）日宣告因台灣海關嚴重延誤，決定暫停台灣市場的運營。消息引出引發網友哀嚎，更有人分享親身經驗，同款保健品在實體通路和iHerb官網的價格，竟然可以差到5倍之多，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 08:55:12
有網友在PTT發文討論iHerb退出台灣市場的影響，舉自己常買的一款左旋膠囊為例，在iHerb官網買一罐約180元，但在台灣店家實體通路定價為950元，即便特價也要780元。而另一款卵磷脂凝膠，在iHerb買一罐約162元，台灣實體通路市價則為900元，價差都在5倍左右，真的是差很大。
網友紛紛不滿留言回覆說，「真的是非常憤怒欸，鬧到爆」、「為什麼不乾脆跟國際接軌，自己創造自己玩法結果是玩到iHerb暫停服務」、「政府口口聲聲說要平抑物價，其實最根本的作法就是貨暢其流」、「台灣人活該當盤子？」、「價差也太高」。
iHerb在官網首頁公告指出，因台灣海關近期執行新的清關及查驗流程，導致清關時效大受影響，因無法預測訂單延遲的情況，為避免造成交易困擾，將暫停台灣市場的運營。而關務署則澄清，貨品速度遞延不是因為海關卡關，而是因未按規定報關，須更正申報並補件。（編輯：倪浩軒）