《茶金》爆「四萬換一塊」歷史爭議　蔡正元：不是壞是笨

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但若就歷史角度探討當年的「四萬換一塊」兑幣政策，蔡正元指出問題其實不在發行「新台幣」時用一元兌換四萬元的「舊台幣」，而是更早之前，台灣省長官公署發行「舊台幣」時，用「一比一」去兌換日本台灣總督府發行的「台灣銀行券」就已埋下禍根。
蔡正元分析，日本投降中國時早已徹底掏空了台灣銀行，但「超級笨蛋的陳儀長官」，認為要討好台灣人，就必須用一元舊台幣兌換一元台銀券。而用「一比一」兌換的結果就是，導致日本人掏空台灣銀行去抵充侵略中國的戰爭債務，最後還是完全由中國政府承擔，且最後舊台幣也免不了大幅貶值的下場。
蔡正元直言，如果讓「台銀券」大貶值，台灣人只能怪日本人；現在「一比一」的「舊台幣」貶值，就讓台灣人有口實怪罪國民黨政府。因此蔡正元感慨，「國民黨執政下的台灣省政府，不是壞而是笨。根本是笨到無可救藥。」
蔡正元最後結論，1949年6月15日嚴家淦用蔣介石運來台灣的黃金，以一元「新台幣」可以買到的黃金去比較四萬元「舊台幣」可以買到的黃金，訂出「四萬塊換一塊」的兌換政策，如果沒有蔣介石的黃金，「舊台幣」的貶值幅度絕對不只四萬。因此嚴家淦發行新台幣，其實是功不可沒。（編輯：倪浩軒）