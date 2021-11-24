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盤點3萬有找「實用精品」　2021不出錯聖誕禮物推薦

▲2021不出錯聖誕禮物推薦，首推3萬有找的「實用精品」。（圖／各品牌官網）
▲2021不出錯聖誕禮物推薦，首推3萬有找的「實用精品」。（圖／各品牌官網）

文/閨蜜旅代購

2021-11-24 14:21:35

又到了年末大家準備交換禮物的季節啦，各大精品也常在聖誕節推出夢幻禮盒或限定商品，每年大家總是想破頭都不知道要送什麼，這次盤點了五個家人、閨蜜一定愛的禮物清單，DIOR、BURBERRY、LOUIS VUITTON等品牌一次網羅，不管是交換禮物派對還是年末想犒賞自己，這些禮物必須買起來！

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▲雙面經典格紋圍巾。（圖／翻攝自BURBERRY官網）
▲雙面經典格紋圍巾。（圖／翻攝自BURBERRY官網）
1. BURBERRY / 雙面經典格紋圍巾
官網定價：NT$20,900元

交換禮物精品首選就是BURBERRY經典羊毛圍巾，尤其今年冬天預計遇到反聖嬰現象，送暖暖的圍巾絕對大受好評，兩面的圖案設計，讓穿搭能搭出不同的風格，一面是最經典的格紋設計，一面則是採用品牌的滿版Logo，簡約文青和喜愛特殊設計風格一次擁有，來自義大利高品質的羊毛材質，收到的人肯定會感到暖暖的。

▲限定聖誕VIVIENNE小零錢包。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
▲限定聖誕VIVIENNE小零錢包。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）
2. LOUIS VUITTON / 限定聖誕VIVIENNE小零錢包
官網定價：NT$17,400元


每年聖誕LOUIS VUITTON都會推出自家吉祥物VIVIENNE的限定商品，今年則以好萊塢大道為主題，還有可愛的加州小熊，每年童趣的限定系列都很受大家喜愛，這款可零錢包，以DAMIER AZUR帆布系列為底，經典的格紋配上可愛的設計，裝零錢和鑰匙就當隨身手提包外出，也可以扣在其他包款上，金色的鏈條搭上桃紅色的內裡，整體非常適合聖誕歡樂的氣氛。

▲鐘型毛帽。（圖／翻攝自CELINE官網）
▲鐘型毛帽。（圖／翻攝自CELINE官網）
3. CELINE / 鐘型毛帽
官網定價：NT$20,500元


冬天毛帽也是非常好穿搭的單品，這款CELINE的毛帽，黑色的高質感羊毛採用無縫的編織，加上白色的品牌Logo刺繡，簡單大方又能大大提升時尚品味，不管是男生女生都很適合，休閒牛仔褲或是優雅的裙裝，都搭出不同的風味，送這禮物絕對不會出錯。

▲CARRIE SIGNATURE帆布後背包。（圖／翻攝自COACH官網）
▲CARRIE SIGNATURE帆布後背包。（圖／翻攝自COACH官網）
4. COACH / CARRIE SIGNATURE帆布後背包
官網定價：NT$19,800元


超實用的後背包款也是送禮的好選擇，COACH這款帆布後背包，帆布搭上小牛皮的雙拼材質設計，經典的品牌老花和磚紅配色，在秋冬絕對是是非常亮眼的配件，後背包大小還可放進13吋的小筆電，多用途的內袋設計，還有可調式的肩帶，實用性和時尚兼具，對於上課上班很需要大容量的人來說，簡直是必備款！

▲DIOR CARO小拉鏈錢包。（圖／翻攝自DIOR官網）
▲DIOR CARO小拉鏈錢包。（圖／翻攝自DIOR官網）
5. DIOR / DIOR CARO小拉鏈錢包
官網定價：NT$26,000元

拆禮物打開看到經典的金色Logo，這禮物立刻過關，DIOR CARO小錢包外表是經典的CANNAGE藤格紋圖案縫線，採用柔軟的小牛皮製成，小巧的設計上實用性也是很足，六個卡夾、鈔票夾、裝零錢拉鏈格層，放進各種小包都非常輕鬆，外出手拿也很方便，同款也還有紅色、杏色、粉色等，送給閨蜜絕對會讓她大尖叫的！

本文出自閨蜜旅代購

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