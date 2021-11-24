日本擬撥1456億扶植半導體產業 台積電料獲970億補助金
晶圓代工龍頭台積電決定赴日與日本科技大廠Sony合資設廠後，日本政府頻頻釋出有意補助設廠善意。《日本經濟新聞》23日報導，日本將在其2021年財政補充預算中，撥款約6000億日圓（約台幣1456億元），用以支持先進半導體，且當中的三分之二將用來補助台積電。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-24 10:11:36
在約6000億日圓的預算撥款當中，日本政府計劃將其中4000億日圓（約台幣970億元）用於補助將在日本熊本縣建設新工廠的台積電，其餘2000億元（約台幣485億元）則用來補助建設其他工廠，包括美國存儲晶片製造商美光以及日本鎧俠（Kioxia）等其他供應商。
美光在收購日本記憶體大廠爾必達（Elpida），並接管其在廣島的工廠。而鎧俠目前在日本擁有先進NAND工廠，且位於三重縣四日市市的新工廠仍在建設當中，此外，鎧俠還計劃明年在岩手縣北上是建設新工廠。
日本政府正研擬將半導體做為一個新的重點發展產業，添加進針對開發高速5G技術的公司的相關法律當中，並根據修訂之後的法律批准對於公司工廠的投資計畫。這筆6000億日圓規模的預算將涵蓋數年的補貼。日本政府希望能建立國內穩定供應晶片的系統，在供需緊張的情況之下，讓企業進行增產應對。
日本首相岸田文雄先前曾表示，雖然近來台積電是熱門話題，但他認為擴大民間企業的各種可能性仍相當重要，像是吸引美國的半導體製造商。