COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

獲賠120萬！謝和弦前妻狠嗆「最強小三」哭窮、快去打工

▲謝和弦和莉婭甜蜜放閃（左圖），大老婆Keanna則反擊「賠得很多，快去打工」。（圖／翻攝謝和弦FB、Keanna IG）
▲謝和弦和莉婭甜蜜放閃（左圖），大老婆Keanna則反擊「賠得很多，快去打工」。（圖／翻攝謝和弦FB、Keanna IG）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-24 10:24:13｜2021-11-24 10:27:06

歌手謝和弦和直播主莉婭再婚，近日狂PO婚紗照放閃，不過他與前妻Keanna的侵害配偶權官司二審定讞，判賠120萬元，Keanna得知後展開大老婆的反擊，在IG對莉婭放話「謝先生的幸福由妳買單，120萬的囂張懲罰，也要記得一起買單喔」，並狠酸「賠得很多，快去打工！說好不哭」，讓粉絲直呼「好帥，罵人不帶髒字」。但先前雙方爭執時狠踹車門導致莉婭擦傷，Keanna挨告傷害罪，官司仍未落幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Keanna展開大老婆的反擊，酸莉婭快還錢來。（圖／翻攝Keanna IG）
▲Keanna展開大老婆的反擊，酸莉婭快還錢來。（圖／翻攝Keanna IG）

謝和弦年收入頗豐厚，Keanna卻爆料莉婭「在法庭上哭窮，上訴求降金額，還要求撤除假扣押，似乎想擺爛賴帳？但妳卻又自己對記者裝B說『有存款？』『賺錢不困難？』」既然這樣，那一次付清應該也不困難吧？」

▲謝和弦和莉婭貼出婚紗照放閃。（圖／翻攝謝和弦FB）
▲謝和弦和莉婭貼出婚紗照放閃。（圖／翻攝謝和弦FB）

Keanna強調，當初是自己主動提離婚，提告求償是以婚姻受害者之姿，告訴其他人結婚不只是一張紙，必須有忠誠，被侵犯權利可以討回公道，請對方不要再抹黑她是為了錢。Keanna也高調宣布有水瓶男新歡，譏諷莉婭要洗頭和讀書，笑翻一堆網友。

▲Keanna秀出新歡「水瓶男」的正面照，表示現在生活很開心。（圖／翻攝Keanna IG）
▲Keanna秀出新歡「水瓶男」的正面照，表示現在生活很開心。（圖／翻攝Keanna IG）

Keanna於2016年與謝和弦結婚，期間另一半爆發躁鬱症、吸毒，始終不離不棄。直到2019年底，謝把莉婭帶回家，桌上還擺放大麻，才忍不住向警方檢舉，導致謝和弦被上銬調查。事後夫妻撕破臉，懷孕的Keanna宣布流產，謝和弦高調與莉婭放閃，雙方不斷互嗆，2020年9月簽字離婚，今年4月謝與莉婭登記結婚。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀