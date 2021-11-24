獲賠120萬！謝和弦前妻狠嗆「最強小三」哭窮、快去打工

歌手謝和弦和直播主莉婭再婚，近日狂PO婚紗照放閃，不過他與前妻Keanna的侵害配偶權官司二審定讞，判賠120萬元，Keanna得知後展開大老婆的反擊，在IG對莉婭放話「謝先生的幸福由妳買單，120萬的囂張懲罰，也要記得一起買單喔」，並狠酸「賠得很多，快去打工！說好不哭」，讓粉絲直呼「好帥，罵人不帶髒字」。但先前雙方爭執時狠踹車門導致莉婭擦傷，Keanna挨告傷害罪，官司仍未落幕。





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▲Keanna展開大老婆的反擊，酸莉婭快還錢來。（圖／翻攝Keanna IG）

謝和弦年收入頗豐厚，Keanna卻爆料莉婭「在法庭上哭窮，上訴求降金額，還要求撤除假扣押，似乎想擺爛賴帳？但妳卻又自己對記者裝B說『有存款？』『賺錢不困難？』」既然這樣，那一次付清應該也不困難吧？」





▲謝和弦和莉婭貼出婚紗照放閃。（圖／翻攝謝和弦FB）

Keanna強調，當初是自己主動提離婚，提告求償是以婚姻受害者之姿，告訴其他人結婚不只是一張紙，必須有忠誠，被侵犯權利可以討回公道，請對方不要再抹黑她是為了錢。Keanna也高調宣布有水瓶男新歡，譏諷莉婭要洗頭和讀書，笑翻一堆網友。





▲Keanna秀出新歡「水瓶男」的正面照，表示現在生活很開心。（圖／翻攝Keanna IG）

Keanna於2016年與謝和弦結婚，期間另一半爆發躁鬱症、吸毒，始終不離不棄。直到2019年底，謝把莉婭帶回家，桌上還擺放大麻，才忍不住向警方檢舉，導致謝和弦被上銬調查。事後夫妻撕破臉，懷孕的Keanna宣布流產，謝和弦高調與莉婭放閃，雙方不斷互嗆，2020年9月簽字離婚，今年4月謝與莉婭登記結婚。



