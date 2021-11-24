「萊劑保健品」惹爭議　陳吉仲：對過度衍生感到遺憾

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雖陳吉仲昨深夜即透過臉書發表澄清聲明，並貼出相關受訪段落的逐字稿，強調本意為萊劑是餵食豬隻一般飼料時，為求其換肉率，所添加的飼料添加物，藉此讓瘦肉比例增加，盼相關人士勿扭曲為人類保健食品，並承諾未來說明政策時會表達更加精確。
今早陳吉仲突召開記者會親上火線回應，解釋podcast採訪中，主持人詢問什麼是萊克多巴胺，他特別說明萊克多巴胺為飼料添加物，本來就是用於飼養牛隻或豬隻，原意是要強調萊劑為飼料添加物。
陳吉仲也點名，後續許多人士，包含國民黨稱他說萊劑就是保健食品，他強調，「我沒有講萊劑就是保健食品，對於許多過度衍生，我特別感到遺憾」。
陳吉仲談到，世界各國對飼料添加物本來就會針對環境與飼養動物種類有不同的管理方式，台灣針對飼料添加物也就有飼料與藥物添加規範，針對比喻如果用詞不精確，未來他將會更精準呈現。
此外，陳吉仲指出，在去年總統蔡英文宣布今年開放美豬進口後，農委會已經與所有農民溝通過，為了做出市場區隔，讓台灣豬肉與進口豬肉有所不同，也讓消費者能有所選擇，我國不生產使用萊劑，未來也沒有所謂的開放萊劑進出口與生產使用，這是與國內所有養豬業者講好的事情，「這個政策從來沒有改變過」。