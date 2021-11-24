三星為何赴德州設晶圓廠？地緣政治是關鍵因素

MoneyDJ新聞 2021-11-24 09:53:04 記者 李彥瑾 報導
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為在晶圓代工市場趕上勁敵台積電，三星電子(Samsung Electronics)擬砸170億美元在美蓋第二座晶圓廠，地點終於塵埃落定，最終是由德州泰勒市(Taylor City)出線。外媒分析，三星之所以落腳美國，地緣政治局勢是最重要考慮及評估因素。
11月23日，德州州長艾波特(Greg Abbott)辦公室發出新聞稿，正式宣佈三星將耗資170億美元，在德州泰勒市建造一座新半導體廠，為德州史上金額最高的外資投資案。自1996年以來，三星在德州的總投資額已超過350億美元。
新聞稿指出，這座半導體廠將主要生產先進邏輯晶片，用於行動裝置、5G、高效能運算(High Performance Computing，HPC)和人工智慧(AI)等次世代技術應用。
該廠可望創造超過2,000個高科技職缺，但估計要到2024年底才能開始量產。為吸引三星進駐，泰勒市祭出高額獎勵措施，包括前10年繳納之土地稅減免92.5%，下個10年減免90%，再下個10年減免85%，另還提供水電費優惠做為補貼。
《華爾街日報》報導分析，亞洲是全球晶圓代工重鎮，而台積電和三星是唯二具有最先進製程節點實力的廠商。根據TrendForce的數據，2021年第二季，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率高達50%以上，客戶包括蘋果(Apple)、Nvidia等科技巨頭，三星以17%的市佔率位居第二。
然而，中美競爭日益激烈，對於台積電和三星來說，在中國附近設置先進晶圓廠，風險變得更大，COVID-19疫情也凸顯出供應鏈地理區位過於集中所帶來的脆弱性。另外，中國正大舉投資數十億美元建造本土晶片廠，原因是華為事件暴露該國過於依賴外國半導體技術。
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資料來源-MoneyDJ理財網