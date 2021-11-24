明年經濟展望　中華徵信所示警：當心3大通膨恐怖份子

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此外，從美元指數的走勢來看，在今年7月底拉回到91.782後，8月20日拉升到93.729，接著在9月3日回測91.947，就直上11月17日的96.241才稍歇，但在美國減購債券、預期明年下半年將升息的市場心理影響下，美元走強形成國際間的共識，就算美國將要以1兆美元來做新基建，也撼動不了美元的強勢。
相反的新基建帶動原物料的價格另一波的上漲，也將使得通貨膨脹更為堅實，甚或速度加快。中華徵信所就點出美國9月份消費信貸的增長成長299億美元，達到4.37兆美元，較經濟專家預估的中值增加了160億美元，成長率竟然高達86.88％之多，過熱的消費信貸，也將助長通膨走高。同時9月包括信用卡在內的未償還循環信貸餘額增加98億美元，至1.010兆美元，當美元升息時，高漲的信貸也成為未爆彈。
再看看，美國房貸機構房地美（Freddie Mac）公布今年至10月14日當周，30年期固定房貸平均利率，較前一周的2.99%高出6個基點來到3.05%，為4月初以來最高，當時利率攀上3.18%高峰點。同時間的15年期固定房貸平均利率，揚升7個基點來到2.3%。5年期追蹤國庫券指數的混合型可調整房貸平均利率，上升3個基點來到2.55%。受到通膨疑慮的推升，美國抵押貸款利率重新回到3%之上，觸及今年4月以來新高。只要通膨升溫隱憂持續籠罩市場，抵押貸款利率近來的走俏態勢料會持續下去。成為另一枚未爆彈。
不僅如此，就股市的走勢觀察，美股在全球領漲，到目前為止仍然沒有明顯的終止多頭的跡象，但中華徵信所認為，居高不下的股市卻也是一個潛藏的危險因子，因為投資人雖對高通膨有所警愓，但卻沒有賣出的行動。而台股在今年在5月及7月各有一波修正（17709-15165、18034-16162），然而美股今年來幾乎沒有大修正，更是巨大恐怖份子。
以今年道瓊指數來看，由今年1月的30223點幾乎直攻11月21日的36565點，中間沒有太大的回檔整理；那斯達克指數更誇張的由年初的12198點，一路創新高至11月19日盤中的16121點。道瓊指數與那斯達克兩大指數今年漲幅分別為21%及32%，更不要說因為晶片荒費城半導體指數今年來狂飆了42%，一旦美國高通膨失控，造成美股重跌，恐將對全球股市造成嚴重影響。
糟糕的是，美國今年10月份CPI（消費者物價指數）年增率高達6.12%，是33年最大增幅，即使扣除食物與能源後的核心物價指數年增率也達4.6%。而今年1至10月美國CPI高達4.3%，同時自今年5月以來美國的月CPI指數就一直維持5%以上，至今沒有下滑的跡象，而在感恩節及聖誕節的重大節慶消費旺季當前，美國的高通膨壓力其實不難想像，然而美國聯準會卻只採取自11月起每月縮減購債150億美元的規模應對，且認為明年初美國的通膨就會趨緩下降，對於升息始終沒有鬆口，也讓中華徵信所擔憂美國聯準會的不積極作為，會不會成為全球高通膨的幫凶？也不免令人捏一把冷汗。