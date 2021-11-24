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第15期疫苗預約BNT超踴躍　指揮中心：增加提供9萬5千劑

▲第15期疫苗預約BNT超搶手，指揮中心再增加提供95239劑BNT疫苗的預約量能。（圖／資料照片）
▲第15期疫苗預約BNT超搶手，指揮中心再增加提供95239劑BNT疫苗的預約量能。（圖／資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-11-24 10:59:03

第15期疫苗昨（23）日開始預約，提供BNT疫苗及莫德納疫苗第一劑、BNT疫苗與莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4周以上，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8周以上對象第二劑接種。而其中BNT疫苗超搶手，至昨日傍晚已有129.8萬人預約，指揮中心今日表示，已增加95,239劑BNT疫苗預約量能，提供給包括台北市、新北市等9縣市使用。

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▲第15輪疫苗採分流預約，BNT、莫德納、AZ全開放。(圖／指揮中心提供)
▲第15輪疫苗採分流預約，BNT、莫德納、AZ全開放。(圖／指揮中心提供)
指揮中心發言人莊人祥昨日傍晚表示，已預約的157.7萬人中有129.8萬人預約BNT，由於BNT預約情形踴躍，原本預定量能為140多萬劑已快要用罄，將協調各縣市增開量能。而最新則是確定已增加95239劑BNT疫苗預約量能，提供給台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、雲林縣、臺東縣、宜蘭縣、花蓮縣等9個縣市使用。

衛福部長陳時中今日被問到相關問題，回應表示因為第15期開出的預約人數本來就比較多，所以不算是狂搶或特別搶手的問題，目前的量能應該都還足夠，且另外仍有AZ和莫德納疫苗可接種。

從25日開始，民眾可以免上平台，直接到合約醫療院所或衛生所接種疫苗。不過15輪預約情況相當積極，建議未預約的民眾仍須先確認醫療院所是否有足夠疫苗量能，免得白跑一趟。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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