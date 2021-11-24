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三度示警！李克強：中國不穩定因素多　經濟面臨下行壓力

▲中國國務院總理李克強三度示警中國經濟面臨下行壓力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院總理李克強三度示警中國經濟面臨下行壓力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-24 11:12:08｜2021-11-24 11:12:36

中國國務院總理李克強22日在上海主持召開地方政府主要負責人座談會，分析中國今年發展遇到的新挑戰，他坦言，中國內外環境中不穩定因素增多，經濟面臨新的下行壓力，必須加強能源、電力保障等，而這也是他不到一個月示警了3次中國經濟下行壓力。

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根據《新華社》報導，李克強承認中國經濟出現新的下行壓力（成長趨緩），要強化所謂「六穩、六保」，特別是保就業、保民生、保市場主體，並落實跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進工業化城鎮進程；也要繼續做好常態化疫情防控，讓民眾溫暖過冬，確保受疫情和自然災害影響嚴重族群的基本生活。

▲（圖／中國官媒）
▲李克強不到一個月說了3次經濟下行壓力。（圖／中國官媒）


只是此前，李克強在19日於北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時也提到相關說法，並稱中國經濟面臨很多挑戰，必須做好跨週期調節，推動經濟「爬坡過坎」，1日在「發展壯大市場主體工作座談會」上亦表示，當前經濟面臨新的下行壓力。

李克強認為，想頂住經濟下行壓力，必須在改革開放上下功夫，例如經由RCEP（區域全面經濟夥伴協定）拓展國際合作可能，除了吸引外資，還可融入、穩固國際產業鏈供應鏈。

只是李克強3度於座談會上的經濟示警，都強調是由習近平為核心的黨中央所領導，但「習李不同調」總備受討論，今年十一期間習近平就曾「修理」過李克強的3年能源方針，其總理職務也將2023年任期結束。明年的中共二十大上，外界也多認為排名第2的政治局常委李克強將會退位，兩人如何發展經濟的方向值得關注。


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