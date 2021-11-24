愛用者怒吼「還我iHerb」　一原因讓三大族群買不到炸鍋

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網路名人朱學恆也在粉專來函照登網友心聲，內文提到「有些一般人不在意的小事，其實對弱勢者卻是痛苦中無法解決的難題。是，我講的是iHerb的事情。我自己沒用，但卻有些人很需要，就是因為簡單的兩個字，省錢。」
朱學恆分享一位網友的心聲，該名網友表示，自己曾是月收豐裕、繳高稅的雲端，但因車禍幾次手術後，如今成為社會弱勢，因車禍有幾年焦慮症，擔心使用安眠藥成癮，因此習慣1年兩次在iHerb採買褪黑激素，即使老本耗盡，可以減少衣食，但褪黑激素仍需每天服用，希望政府官員能正視民眾為省幾十元的艱辛。
該則貼文底下隨即湧入大量討論，「我沒有iHerb已經開始憂鬱了」、「很多媽媽群組今天都暴動啦！孕期保健食品、備孕營養品、寶寶補充的維他命都是媽媽們在iHerb採買」、「特殊疾病群組也在討論這件事，很多人有一些特殊疾病，的確很需要保健食品來維持身體的機能，透過iherb真的可以省下非常多錢」、「病貓的生食營養補充品也是透過iherb，好多小資貓友都不知該怎麼辦。」
PTT網友列出自己常買的左旋膠囊為例，iHerb官網單罐售價約180元，而台灣實體通路定價是950元，即使特價仍要780元；另一款卵磷脂凝膠，iHerb售價約162元，台灣實體通路價則是900元，高達5倍價差讓民眾直呼吃不消。
財政部關務署昨(23)日發出說明，指進口保健食品必須以一般進口報單通關，不能用簡易報單申報，此規定從未變更，也和嚴查非洲豬瘟或改善快遞貨物通關環境無關。另10月上旬臺北關查獲6批1萬多件食品藥品，報關業者誤以簡易申報方式通關，因而缺少相關必要文件，經快遞業者申請退運，5批已退運出口，剩餘1批2千多件待退運，僅少數業者補正後放行。
關務署意指iHerb未按規定，採取簡易報單才會導致「卡關」，但這項說法讓多數民眾無法接受，留言反問：「行之有年？請問iHerb是今年10月才開始進口到台灣嗎」、「iHerb做台灣市場的生意不是昨天，不是上個月才開始，是至少十年以上的時間，為什麼以前不用填什麼正式報單，現在要填。」
但也有另一派民眾持不同看法，認為是iHerb有錯在先，「不把規定當一回事，等到哪天方便之門走不通了，再回過頭怪政府當初為什麼給方便現在不給？不去找報關行算帳，卻要賴海關嚴格把關是錯的？」、「最近狂業配，然後訂單量變大，之前便宜行事被抓到了。」