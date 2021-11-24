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中國試射極音速武器　專家：能否用於作戰仍不明朗

▲專家說，中國7月的武器測試涉及極音速滑翔載具在飛行期間發射另一枚飛彈，代表中國在武器研發上取得很大突破。（圖取自twitter.com/DARPA）
▲專家說，中國7月的武器測試涉及極音速滑翔載具在飛行期間發射另一枚飛彈，代表中國在武器研發上取得很大突破。（圖取自twitter.com/DARPA）

中央社

2021-11-24 18:24:23

（中央社巴黎23日綜合外電報導）專家說，中國7月的武器測試涉及極音速滑翔載具在飛行期間發射另一枚飛彈，代表中國在武器研發上取得很大突破，但北京是否有能力在作戰時部署這種先進科技，目前仍令人懷疑。

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媒體上週末報導，中國7月進行一場極音速滑翔載具繞地球飛行的測試，載具以超過5馬赫速度飛行時，在南海上空發射飛彈。這項突破讓美國國防部官員備感意外。

美國、俄羅斯與中國這3個強權都在實驗所謂的極音速滑翔載具，即速度至少達5馬赫的武器，但能與中途發射飛彈相提並論的優勢，直到現在才展示出來。

以極音速飛行的武器，讓發動攻擊的一方能以空前速度和前所未有的操作性，克服防禦裝置上的障礙。麻省理工學院的中國核武政策專家傅泰林（Taylor Fravel）告訴英國「金融時報」（Financial Times），極音速滑翔載具「飛行軌跡較低，飛行中途具有操作性，使得它們更難以追蹤、殲滅」。

法國軍事評論雜誌「國防與國際安全」（DSI）的國防策略研究人員兼總編輯亨羅汀（Joseph Henrotin）說：「中國似乎已經掌握了與極音速有關的熱與氣動衝擊效應。」

他跟法新社說，這需要「龐大的運算能力」才能辦到。

金融時報引述熟知情報的消息人士說法報導，中國展示極音速武器，令美國國防官員大感意外。

目前，關於北京武器試射的細節依舊粗略、不完整，分析家納悶這枚飛彈最後有沒有擊中目標，或當時到底有沒有設定一個目標。

無論如何，這次的武器測試展現出，中國在一項許多專家以為還要很久才能實現的技術上，取得令人驚嘆的進展。

瑞典斯德哥爾摩安全與發展政策研究所（Institute for Security and Development Policy）所長施萬通（Niklas Swanstrom）說：「最近的試射活動代表中國在技術上取得龐大進展。」

但他跟法新社說：「即使他們有這種技術，但是否有能力部署，並在作戰行動中有效運用，目前還是不是很清楚。」

而且，與超快武器未來潛力同等重要的是，中國在這項領域取得的任何優勢，距離改變整體軍事平衡都還很遠。

施萬通說：「我們還是必須體認，在整體軍事科技上，美國還是遠遠超越中國。」

新加坡南洋理工大學的中國軍事專家蔡志祥（James Char）說，中國在太空船研發上取得的進展，讓關於飛彈發射的報導更加「可信」。

但也有可能是，美國國防官員為了替自己軍備爭取更多經費，而誇大了中國武器實際構成的危險性。

他說：「美軍領導階層近幾年一直在強調中國的軍事威脅，因此，這也可能是官員試圖替未來爭取更多國防預算的另一個例子。」

他指出，美國政府先前已要求將明年太空軍的預算增加13.1%，比另4個軍種還多。

美國目前正根據空射快速反應武器（ARRW）計畫研發自家的極音速滑翔載具，但4月的首度實測以失敗告終。

俄羅斯除了最近從潛艦試射「鋯石」（Zircon）極音速飛彈，早於2019年極音速飛彈系統「先鋒」（Avangard）即正式投入服役。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101124

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