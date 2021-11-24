反萊豬公投若通過　經長：台灣如拿石頭砸自己腳

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周玉蔻好奇反萊豬公投與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的關聯性，王美花說，CPTPP是高標準的國際貿易組織，會員國都開放萊豬進口，當中還有6國使用萊劑，台灣要加入，一定會被檢視有無符合規定。
王美花指出，與此同時，中國早一步申請加入CPTPP，一定會打壓台灣，萬一公投通過，會員國將以此為由，要求台灣開放萊豬進口後再加入，這是相當嚴肅的議題。
她認為，雖然中國也還沒開放進口美國萊豬，但中國與台灣的體制完全不同，中國是極權國家，「今天說不准就不准，明天說開放就開放」，台灣則是民主國家，一旦公投通過，就要遵守結果，禁止進口。
王美花表示，豬肉儀表板從元旦上線至今，萊豬仍是零，美國要求台灣要遵守國際規則，但進口商要不要進口或進口多少，就回歸市場機制。
王美花晚間將出席公投意見發表會，在反萊豬公投案代表反方。
她結束專訪後接受媒體採訪時說，在發表會上將從食安問題、國際規則、台美關係及加入CPTPP等4方向說明。從食安角度來看，台灣已進口萊牛9年，美國也出口萊豬到亞洲鄰近國家，證明對人體沒有傷害。
王美花進一步指出，台灣很多廠商出口產品要課徵關稅，相較其他國家低關稅或零關稅，面臨很大的競爭壓力；一旦公投通過，台灣簽署自由貿易協定或爭取加入國際經貿組織的空間就更小。（編輯：康世人）1101124