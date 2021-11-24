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反萊豬公投若通過　經長：台灣如拿石頭砸自己腳

▲經濟部長王美花今天表示，台灣是高度外貿導向國家，一旦反萊豬公投通過，不用等到中國大陸打壓，就拿石頭砸自己的腳。（圖／NOWnews資料照）
▲經濟部長王美花今天表示，台灣是高度外貿導向國家，一旦反萊豬公投通過，不用等到中國大陸打壓，就拿石頭砸自己的腳。（圖／NOWnews資料照）

中央社

2021-11-24 11:54:56

（中央社記者梁珮綺台北24日電）經濟部長王美花今天表示，台灣是高度外貿導向國家，要符合國際規範，一旦反萊豬公投通過，對未來簽署自由貿易協定或加入國際經貿組織相當不利，不用等到中國大陸打壓，就拿石頭砸自己的腳。

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四大公投將在12月18日登場，王美花上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，談及三接遷離、重啟核四及反萊豬公投通過後對台灣的影響，呼籲民眾要投下不同意票，之後並接受媒體聯訪。

周玉蔻好奇反萊豬公投與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的關聯性，王美花說，CPTPP是高標準的國際貿易組織，會員國都開放萊豬進口，當中還有6國使用萊劑，台灣要加入，一定會被檢視有無符合規定。

王美花指出，與此同時，中國早一步申請加入CPTPP，一定會打壓台灣，萬一公投通過，會員國將以此為由，要求台灣開放萊豬進口後再加入，這是相當嚴肅的議題。

她認為，雖然中國也還沒開放進口美國萊豬，但中國與台灣的體制完全不同，中國是極權國家，「今天說不准就不准，明天說開放就開放」，台灣則是民主國家，一旦公投通過，就要遵守結果，禁止進口。

王美花表示，豬肉儀表板從元旦上線至今，萊豬仍是零，美國要求台灣要遵守國際規則，但進口商要不要進口或進口多少，就回歸市場機制。

王美花晚間將出席公投意見發表會，在反萊豬公投案代表反方。

她結束專訪後接受媒體採訪時說，在發表會上將從食安問題、國際規則、台美關係及加入CPTPP等4方向說明。從食安角度來看，台灣已進口萊牛9年，美國也出口萊豬到亞洲鄰近國家，證明對人體沒有傷害。

王美花進一步指出，台灣很多廠商出口產品要課徵關稅，相較其他國家低關稅或零關稅，面臨很大的競爭壓力；一旦公投通過，台灣簽署自由貿易協定或爭取加入國際經貿組織的空間就更小。（編輯：康世人）1101124

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