名家論壇》吳崑玉／同舟還是「同粥」？國民黨無解的難題

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小傅最大的罪惡，就是他被視為老宋人馬。2009年他以無黨籍選縣長時，正是馬金掌握黨權最盛之時，怎容宋系子弟兵染指縣市長？當年先以小傅有案為由排除提名。黨內初選時，小傅先暗中操作杜麗華幹掉馬屬意的葉金川，再在大選中擊敗國民黨提名的杜麗華和謝深山挺的張志明。他違反黨紀參選，被開除黨籍還能當選，就是在打馬主席的臉，不除掉他如何能消馬金心頭之恨？於是從此官非不斷。八年縣長幹完，交給夫人徐榛蔚，自己去選立委，又擊敗了蕭美琴。他在選舉中與藍綠兩黨都結下了不解冤仇，兩面夾殺下自是惡名昭彰。
讓小傅入獄的案子，是他的股票炒作案，他稱這是冤案，但一般人根本搞不清楚。出獄後他積極連絡各地方派系，操盤組織輔選朱立倫當選黨主席，朱自然投桃報李，讓其恢復黨籍。「同舟計劃」的主要爭議點便在他的黨籍回復。其實同舟計劃的真正問題不在小傅，而在其背後因人設事的核心概念。所謂「同舟」，是取「同舟共濟」之意，講來講去，仍是國民黨一到選舉就喊到老掉牙的「團結」二字。好像只要大家都擠到一條船上，這條船就一定能乘風破浪，勇往直前，航向未來。
問題是國民黨打娘胎裡出來，基因上與結構上就從來不是一條「舟」，而是一鍋「粥」。從同盟會開始，國民黨就是個地方幫會的大聯合。孫中山引進蘇聯顧問改造國民黨成為民主集中制的列寧式政黨，稍微有點現代組織雛形，但這個幼童歷經寧漢分裂，北伐過程中招降納叛進來一堆軍閥政客，抗日時稍微團結一點，卻仍是各懷鬼胎。到國共內戰，望風叛逃者大有人在。來到台灣後歷經幾十年選舉，結合各地大小派系與角頭，又回到當初最原始的「角頭聯合會」型態，實為一種「返祖現象」。
馬金曾想徹底改造國民黨體質，清除地方派系，但他們那種天龍人貝勒爺身段，既無法下到江湖與基層呼盧喝稚，也沒那個本事越級打怪。反而把深通地方派系運作，也有足夠輩份壓住各地角頭的吳伯雄、王金平都給拔掉，自己的權威與控制力又建不起來。使得2014年後的國民黨，既沒有風帆指引方向，又沒有足夠堅實船體抵擋風浪，更沒有資源動力破浪前進，連地方黨部都變成了「金主包養制」，還拼命想拉人上船。結果負載過重，又不小心弄出個太貪心的船長韓導，這條船便跟太平輪和鐵達尼一樣，開著開著就沉了。
所以說，現在的國民黨就是一鍋「粥」，而且還是各色相衝食材全丟下去一起煮的噴級八寶粥。
國民黨若真想東山再起，需要的不是拉更多人上船，而是領導者先得搞清楚黨的定位與方向，調整好體質，打造好藍圖與船體，再尋求適當的人才上船。國民黨在膝反射式的高喊團結之前，在下意識的找回老朋友之外，在念經式呼喚孫中山和蔣經國之餘，最好先回答清楚自己三個問題：
國民黨的存在，對台灣的意義是什麼？
國民黨與民進黨、民眾黨等其他政黨不一樣的地方在那裡？
國民黨的檯面人物站出去，應該普遍帶給外界什麼樣的印象？
這些問題的答案，不只應在過去歷史中尋找，更該前瞻未來趨勢預判。這需要喝更多咖啡來討論思索，而不是喝更多好酒來搏納交陪。比較年輕的政黨，人們相見，多會討論一些議題或分享些理論，比較像LINE上的商業群組。而不是整晚餐會都在報資歷、套交情、拼公杯、比誰認不認識誰誰誰？這相當於每天早上用長輩圖當鬧鐘的同學會群組。前者群體是在打造一條船，後者卻是在攪拌一鍋粥。兩者不但是本質的不同，更是類別的不同。
最危險的，是如果下鍋的食材過期臭酸，這鍋粥是會攪成「醬缸」的。如果味道變了，原則失了，方向亂了，到底是上了賊船還是賊上了船？人們也分不清楚了。此時再高喊團結，再招人入夥，又能增添什麼戰力？
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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