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女友深夜喊「想吃」手腳就要快！網點名這4款小7隱藏美食

▲網點名4種小7隱藏美食，所有男朋友注意了，未來女友深夜喊肚子餓，就趕緊出門去尋寶吧。（圖／資料照）
▲網點名4種小7隱藏美食，所有男朋友注意了，未來女友深夜喊肚子餓，就趕緊出門去尋寶吧。（圖／資料照）

記者劉雅文／台北報導

2021-11-24 13:17:25

一名男網友在抖音（Tik Tok）貼文「關於女朋友想吃最近很紅的蜜糖地瓜」，表示自己的女友在深夜說想吃7-11最近爆紅的蜜糖地瓜，結果自己一共跑了10間超商才買到，還在最後一間超商大肆搜刮，全部買光。貼文也引出其他網友爆笑回應，有網友直言「這位弟兄，你把它買光，下一位男友要跑11間啊.....」，還有同溫層表示「拜託留給我一包....還沒買成功過」。而這個「日本7PREMIUM 蜜糖地瓜」，一包售價109元，成了近期7-11的爆紅「低調甜點」。另外，也有網友點出其他款小七低調美食，全台男友們趕緊看看，以後女友喊「想吃」，別傻呼呼還不懂，那就要倒大楣了！

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▲網點名4種小7隱藏美食，「日本7PREMIUM 蜜糖地瓜」，一包售價109元，成了近期7-11的爆紅「低調甜點」。（圖／業者提供）
▲網點名4種小7隱藏美食，「日本7PREMIUM 蜜糖地瓜」，一包售價109元，成了近期7-11的爆紅「低調甜點」。（圖／業者提供）
被網友點名的小七低調美食中，包含最近7-ELEVEN獨家聯名商品「林聰明香辣炸魚鍋」，這是林聰明二代傳人監製開發獨家「林聰明香辣醬」，以十數種食材爆炒製成，以香辣醬作為湯頭基底，搭配肉質香甜的特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，讓民眾不用遠赴嘉義朝聖。

▲網點名4種小7隱藏美食，其中林聰明香辣炸魚鍋，是開發獨家「林聰明香辣醬」以十數種食材爆炒製成，以香辣醬作為湯頭基底。（圖／業者提供）
▲網點名4種小7隱藏美食，其中林聰明香辣炸魚鍋，是開發獨家「林聰明香辣醬」以十數種食材爆炒製成，以香辣醬作為湯頭基底。（圖／業者提供）
此外，「御料小館上海風生煎包」也被網友稱為低調的小七隱藏美食，中種老麵製法，微發酵麵皮，皮薄軟Q有咬勁，搭配在地豬後腿肉，配上薑、麻油、醬油等調味，一口咬下內餡飽滿多汁。

▲網點名4種小7隱藏美食，其中御料小館上海風生煎包，微發酵麵皮，皮薄軟Q有咬勁，搭配在地豬後腿肉，配上薑、麻油、醬油等調味，一口咬下內餡飽滿多汁。（圖／業者提供）
▲網點名4種小7隱藏美食，其中御料小館上海風生煎包，微發酵麵皮，皮薄軟Q有咬勁，搭配在地豬後腿肉，配上薑、麻油、醬油等調味，一口咬下內餡飽滿多汁。（圖／業者提供）
最後則是搶手冰棒，小七獨家限量款「日本7PREMIUM白桃冰棒」，使用3種不同濃度的白桃果汁打造雙層口感，果實香氣濃厚，果汁含量達62%，吃下去有如冷凍白桃在口中慢慢融化，即使現在到了冬天，還是不少內行人掃貨的重點。

▲7-11獨家限量款「日本7PREMIUM白桃冰棒」，使用3種不同濃度的白桃果汁打造雙層口感，果實香氣濃厚。（圖／業者提供）
▲7-11獨家限量款「日本7PREMIUM白桃冰棒」，使用3種不同濃度的白桃果汁打造雙層口感，果實香氣濃厚。（圖／業者提供）

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