一日貴婦體驗！用愛馬仕絲巾做瑜珈 HermèsFit登陸華山
人人都耳聞愛馬仕的極致奢華，一包難求、有錢也買不到的傳奇故事，讓人更想一探究竟。現在竟然可以輕鬆擁有一日貴婦體驗！你能想像用上萬元的愛馬仕絲巾做瑜珈？體驗愛馬仕專屬訂製的各式運動器材，卻全程免費？傳說中的「愛馬仕健身房」繼東京與紐約城市快閃後，總算來到台北，HermèsFit將在12月登陸華山1914文化創意產業園區，已開放大眾預約專屬課程及展覽體驗。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-28 15:48:56
在愛馬仕獨家打造的風格演練場，將為所有人帶來別開生面的全新體驗，不僅提供了絲巾瑜珈、皮帶伸展、手環芭蕾等小班制體驗課程。在品牌標誌性的橘色創意空間，打造了眾多為活動專屬訂製的各式愛馬仕橘色運動器材。
以愛馬仕馬頭及圓形橘盒打造的壺鈴和槓鈴來重訓，在愛馬仕拳擊場裡有用絲巾做成的拳擊沙包，還有攀岩牆、雙環體操場等專屬運動空間，雖然部分場景只能提供拍照，但親自走訪絕對不虛此行，HermèsFit不只滿足大家對於運動奢侈的想像，更多超越期待的愛馬仕創意都藏在這。
HermèsFit即將於12月5日至12日在華山1914文化創意產業園區期間限定開業，目前已經開放線上預約，可惜小班制體驗課程名額已經額滿，請速速把握開放體驗的展覽最後名額。
偷偷透露，展區不只可以親近平常難以接觸的獨特設計，除了在華麗的愛馬仕健身房拍拍美照外，屆時也會有小教練引導大家做不同的體驗，感受最時尚的運動美夢。
HermèsFit
時間：12/5～12/12
地點：華山1914文化創意產業園區（紅磚六合院區西1區）
已開放線上預約