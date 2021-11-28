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一日貴婦體驗！用愛馬仕絲巾做瑜珈　HermèsFit登陸華山

▲你能想像用愛馬仕絲巾做瑜珈嗎？HermèsFit愛馬仕健身房登陸華山，實現你的一日貴婦體驗。（圖／HERMÈS提供）
▲你能想像用愛馬仕絲巾做瑜珈嗎？HermèsFit愛馬仕健身房登陸華山，實現你的一日貴婦體驗。（圖／HERMÈS提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-28 15:48:56

人人都耳聞愛馬仕的極致奢華，一包難求、有錢也買不到的傳奇故事，讓人更想一探究竟。現在竟然可以輕鬆擁有一日貴婦體驗！你能想像用上萬元的愛馬仕絲巾做瑜珈？體驗愛馬仕專屬訂製的各式運動器材，卻全程免費？傳說中的「愛馬仕健身房」繼東京與紐約城市快閃後，總算來到台北，HermèsFit將在12月登陸華山1914文化創意產業園區，已開放大眾預約專屬課程及展覽體驗。

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在愛馬仕獨家打造的風格演練場，將為所有人帶來別開生面的全新體驗，不僅提供了絲巾瑜珈、皮帶伸展、手環芭蕾等小班制體驗課程。在品牌標誌性的橘色創意空間，打造了眾多為活動專屬訂製的各式愛馬仕橘色運動器材。

▲上萬元的絲巾拿來做瑜珈？在HermèsFit實現時尚運動夢。（圖／HERMÈS提供）
▲上萬元的絲巾拿來做瑜珈？在HermèsFit實現時尚運動夢。（圖／HERMÈS提供）
以愛馬仕馬頭及圓形橘盒打造的壺鈴和槓鈴來重訓，在愛馬仕拳擊場裡有用絲巾做成的拳擊沙包，還有攀岩牆、雙環體操場等專屬運動空間，雖然部分場景只能提供拍照，但親自走訪絕對不虛此行，HermèsFit不只滿足大家對於運動奢侈的想像，更多超越期待的愛馬仕創意都藏在這。

▲HermèsFit愛馬仕健身房提供免費線上預約，展覽場次都還有名額。（圖／HERMÈS提供）
▲HermèsFit愛馬仕健身房提供免費線上預約，展覽場次都還有名額。（圖／HERMÈS提供）
HermèsFit即將於12月5日至12日在華山1914文化創意產業園區期間限定開業，目前已經開放線上預約，可惜小班制體驗課程名額已經額滿，請速速把握開放體驗的展覽最後名額。

▲HermèsFit網站也提供線上課程，讓大家可以在家中進行自主訓練喔。（圖／HERMÈS提供）
▲HermèsFit網站也提供線上課程，讓大家可以在家中進行自主訓練喔。（圖／HERMÈS提供）
偷偷透露，展區不只可以親近平常難以接觸的獨特設計，除了在華麗的愛馬仕健身房拍拍美照外，屆時也會有小教練引導大家做不同的體驗，感受最時尚的運動美夢。

HermèsFit

時間：12/5～12/12

地點：華山1914文化創意產業園區（紅磚六合院區西1區）

已開放線上預約



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