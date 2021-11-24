吳姍儒穿美鞋踩場　曝「婚紗最大困擾」想跟金馬獎搶紅毯

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有感空間困擾的吳姍儒，忍不住分享準備婚禮以來遇到最大的困擾，是自己相中至今還沒有人亮相過的高級婚紗，蓬裙超巨竟有250公分寬，現有紅毯寬度僅150公分，遍尋不著哪一塊紅毯可以讓她在上面行走時，不會被遮掩住。
Sandy相當神秘不願透露婚紗品牌，但強調「我可是有付錢」不是贊助！揚言若找不到適合的紅毯可走，只好跟金鐘獎借紅毯，或乾脆直接殺到金馬獎場地舉行婚禮。並表示「我不知道憲哥到時候在婚禮台上會做什麼，但已經預留一小段獨秀時間給他」。
準新娘分享穿搭秘訣，Sandy表示「秋冬一定要穿夏天穿不了的鞋子，例如靴款，我今天就把短靴的蝴蝶結鞋帶塞進鞋舌裡，看起來更俐落」，搭配拉鍊設計輕鬆穿脫，簡單一套上就可以出門。或「尺寸一定要買上大半號，在裡頭偷塞增高墊打造修長美腿」，大方洩漏自己的秘密。
直言「男生很多東西都看不懂」，Sandy分享GRACE GIFT有女生才懂得欣賞的細節，笑稱店家很貼心，還在外設置露台方便「寄放男友」。吐露自己常常「有工作就接」，其實忘記留時間好好生活，聽聞品牌找來浪花花藝及日本NEKO NEKO貓咪吐司進駐，一起營造美好生活的概念很動心，開玩笑表示剛剛老闆娘還想找她聊天，我只好阻止她說「對不起我在逛街」。
GRACE GIFT是台灣原創的設計女鞋，掌握時下流行款式，自2020年獲哈利波特授權後，一系列攜手迪士尼經典卡通的聯乘設計打響知名度，夢幻華麗的公主系列、可愛的玩具總動員、還有長青經典的米奇家族，成為第一個賣進迪士尼的女鞋品牌。近期又與知名KOL展開聯名，依人氣網紅擅長的風格打造專屬鞋款，豐富設計擄獲女孩的心，從網路電商夯到開設實體店面。