COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

吳姍儒穿美鞋踩場　曝「婚紗最大困擾」想跟金馬獎搶紅毯

▲人氣女鞋GRACE GIFT在無聊咖啡對面開設概念店，結合輕食、花藝的市集概念成為逛街新地標，讓Sandy吳姍儒笑說要來踩場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲人氣女鞋GRACE GIFT在無聊咖啡對面開設概念店，結合輕食、花藝的市集概念成為逛街新地標，讓Sandy吳姍儒笑說要來踩場。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-11-24 18:13:44

自從Sandy吳姍儒傳出喜訊後，便緊鑼密鼓忙著籌備婚事，但人氣超高的她行程卻完全沒停過，日前才透露根本忙到沒時間拍婚紗的她，今（24）日為台灣原創女鞋品牌GRACE GIFT複合概念店揭幕，穿著美鞋現身的她，笑稱為自家無聊咖啡來對面砸場，現場透露婚禮至今最大困擾，竟是選中有著250公分蓬裙的婚紗，找不到紅毯可走，揚言想跟金鐘獎借紅毯，或直接到金馬獎場地舉行婚禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Sandy表示「一生能有幾次機會穿上大蓬裙」，相中有著250公分超巨蓬裙的婚紗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Sandy表示「一生能有幾次機會穿上大蓬裙」，相中有著250公分超巨蓬裙的婚紗。（圖／記者蕭涵云攝）
Sandy穿著美鞋踏進GRACE GIFT店內，一開口便驚呼「70坪空間超大，竟然還裝不下他們家所有鞋款」，雖然自己十年前才回台灣，卻早已耳聞品牌鞋款很好穿，烙英文表示一穿進去是有「cushion」的，稱讚緩衝設計的軟墊相當舒適。

有感空間困擾的吳姍儒，忍不住分享準備婚禮以來遇到最大的困擾，是自己相中至今還沒有人亮相過的高級婚紗，蓬裙超巨竟有250公分寬，現有紅毯寬度僅150公分，遍尋不著哪一塊紅毯可以讓她在上面行走時，不會被遮掩住。

▲吳姍儒分享時尚穿搭經。（圖／記者蕭涵云攝）
▲吳姍儒分享時尚穿搭經。（圖／記者蕭涵云攝）
Sandy相當神秘不願透露婚紗品牌，但強調「我可是有付錢」不是贊助！揚言若找不到適合的紅毯可走，只好跟金鐘獎借紅毯，或乾脆直接殺到金馬獎場地舉行婚禮。並表示「我不知道憲哥到時候在婚禮台上會做什麼，但已經預留一小段獨秀時間給他」。

準新娘分享穿搭秘訣，Sandy表示「秋冬一定要穿夏天穿不了的鞋子，例如靴款，我今天就把短靴的蝴蝶結鞋帶塞進鞋舌裡，看起來更俐落」，搭配拉鍊設計輕鬆穿脫，簡單一套上就可以出門。或「尺寸一定要買上大半號，在裡頭偷塞增高墊打造修長美腿」，大方洩漏自己的秘密。

▲浪花花藝進駐GRACE GIFT，人氣很高。（圖／GRACE GIFT提供）
▲浪花花藝進駐GRACE GIFT，人氣很高。（圖／GRACE GIFT提供）
直言「男生很多東西都看不懂」，Sandy分享GRACE GIFT有女生才懂得欣賞的細節，笑稱店家很貼心，還在外設置露台方便「寄放男友」。吐露自己常常「有工作就接」，其實忘記留時間好好生活，聽聞品牌找來浪花花藝及日本NEKO NEKO貓咪吐司進駐，一起營造美好生活的概念很動心，開玩笑表示剛剛老闆娘還想找她聊天，我只好阻止她說「對不起我在逛街」。

▲陳艾琳分享自己大學時就喜歡GRACE GIFT，很高興透過合作在店內開設浪花店中店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳艾琳分享自己大學時就喜歡GRACE GIFT，很高興透過合作在店內開設浪花店中店。（圖／記者蕭涵云攝）
GRACE GIFT是台灣原創的設計女鞋，掌握時下流行款式，自2020年獲哈利波特授權後，一系列攜手迪士尼經典卡通的聯乘設計打響知名度，夢幻華麗的公主系列、可愛的玩具總動員、還有長青經典的米奇家族，成為第一個賣進迪士尼的女鞋品牌。近期又與知名KOL展開聯名，依人氣網紅擅長的風格打造專屬鞋款，豐富設計擄獲女孩的心，從網路電商夯到開設實體店面。

▲累積近20年經驗，GRACE GIFT虛實結合開展街邊店。（圖／GRACE GIFT提供）
▲累積近20年經驗，GRACE GIFT虛實結合開展街邊店。（圖／GRACE GIFT提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀