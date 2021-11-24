徐若瑄親曝開刀失血真相　喊話3天內揪出造謠者

自封「鋼鐵V」的46歲女星徐若瑄（Vivian），向來是賣力工作的鐵娘子，前陣子驚傳子宮肌腺瘤增長，導致非經期大失血，緊急住院開刀，一臉蒼白的模樣，讓外界很心疼，卻有網友造謠指她生病是外力造成，疑似影射其代言產品，讓女神相當不悅，在臉書放話「不經醫學根據亂造謠者，惡意造成消費者恐慌，限你3天內撤回刻意毀謗」，否則將對造謠者提告，粉絲也鼓勵她硬起來，不要輕饒惡意造謠者。





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▲徐若瑄（右）和好友相聚，氣色顯得好多了。（圖／翻攝徐若瑄FB）

徐若瑄在臉書貼出近照，氣色紅潤許多，感覺很有精神，她表示懷孕生子那年，因子宮頸閉鎖不全，臥床躺了好幾個月，導致肌肉萎縮，這6年來努力健身、跑步，注重養生及節制飲食，尤其父親過世後，讓她更體認到健康的重要性，每天補充保健食品，培養出好體力。

至於困擾的胃食道逆流問題，她認為是這幾年因疫情往返新加坡、台北兩地，為了在工作、家庭間達到平衡，想要做到盡善盡美，反而給自己壓力太大，學習努力調適，現在心態調適好了，胃食道逆流早已康復，外界無須擔心，行事都走「慢慢來比較快」的路線，提醒有相同病徵的人，越忙碌越要放鬆心情。





▲徐若瑄因大量出血住院開刀，讓粉絲們都相當擔心。（圖／翻攝徐若瑄FB）

這次徐若瑄突然大失血住院，外界傳言四起，有人說她辛苦備孕、有人指打疫苗副作用、也有人開玩笑是練腹肌太努力，Vivian本尊親自解答，「肌腺瘤造成的貧血，是遺傳了徐媽媽的體質，那也是無可奈何的事，10年前就有了！和體質、體力無關」，現在補充鐵質後恢復良好，已無大礙，未來沒計畫再生孩子，並強調住院不是任何外力造成，盼網友別再隨意猜測。好朋友彭佳慧則心疼她顧好孩子後，才有空處理私人工作，常常半夜才睡覺，開玩笑說要向徐若瑄求婚，才能在身邊照顧她。



