第15輪疫苗預約結果出爐 共143.2萬人預約BNT！25日開打
第15期疫苗預約今（24）日中午12點結束，共有179萬人預約，將在明日開始接種。而其中預約BNT的人最多。有143.2萬人。
編輯中心/綜合報導
2021-11-24 14:31:15
指揮中心公布第15輪疫苗預約結果，BNT符合預約資格的有2,912,299人，而最終已完成預約人數為1,432,240人。AZ符合預約資格的有730,041人，而最終已完成預約人數為263,747人。莫德納符合預約資格的有804,885人，而最終已完成預約人數為95,581人。
指揮中心初步安排的BNT預約量能為140萬劑，但昨晚追加釋出9萬餘劑，而最終預約人數則為143.2萬人。陳時中也在記者會上解釋，可見量能是足夠的。而一開始會抓140萬，則是根據過往的經驗。
指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽名之意願同意書。若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。（編輯：倪浩軒）
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