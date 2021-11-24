中國「台獨份子名單」有下一波？國台辦證實：絕不只3人
中國大陸國台辦日前公布「台獨頑固分子」清單，其中將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等列入。而國台辦發言人朱鳳蓮今天（24）更明確表示此份名單「絕不止這三個人」，隔空喊話稱「別著急，有他們真正遺憾的時候」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-24 14:26:40
中國大陸國台辦於本月初公布第一波「台獨頑固分子」清單，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人在列，稱他們「極力煽動兩岸對立，惡意攻擊汙衊大陸」，禁止本人及家屬進入中國大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與中國大陸有關組織、個人進行合作，更指出絕不允許其關聯企業和金主在中國營利，也不排除採取其他必要的懲戒措施。
而今天國台辦記者會上，有媒體提問是否還會陸續公布其他「台獨頑固分子」名單中的人選。發言人朱鳳蓮則表示，可以明確的是說「台獨頑固分子」清單上絕不只這3人，更喊話「我們也注意到，近期有個別台獨分子跳得挺高，甚至聲稱對未被列入台獨頑固分子清單感到『遺憾』，別著急，有他們真正遺憾的時候」。
此外，朱鳳蓮日前也公開表示，中國歡迎、支持台胞與台企赴中國投資發展，將繼續依法保障台胞、台企的合法權益，但「絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事」，還向在當地投資的廣大台企喊話，呼籲它們要明辨是非，站穩立場，間接承認遠東集團在中國投資企業被裁罰一事背後牽涉政治因素。