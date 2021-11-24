顏寬恒財產又增加了！林靜儀嘆：我和他沒得比

台中市選委會公佈中二立委補選候選人財產申報資料，國民黨立委顏寬恒名下土地房產，從2年前和陳柏惟對戰立委時的66筆增加到72筆，民進黨林靜儀則維持6筆。林靜儀被媒體問及對手生財有道，感慨自己和他沒得比，她也呼籲顏寬恒，如果認為財產是合理增加，就跟大家說清楚。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-24 14:32:28
台中市選舉委員會今公佈公職候選人財產申報資料，國民黨立委候選人顏寬恒有土地62筆、建物10筆、BMW中古重機一部、存款56筆2705萬元、股票19筆1384萬元、保單23張4250萬元、貸款及週轉等債務7422萬元。
民進黨林靜儀有土地3筆、建物3筆、16年國瑞轎車一部、存款8筆172萬元、保單4張280萬元。
林靜儀今（24日）中午拜訪民進黨台中市議會黨團，被問及兩人財富實力懸殊，她以台語笑說：「阮真的『甲郎沒比』！」
林靜儀強調自己並非仇富，但全台灣只有中二在補選，媒體和外界一定會特別關注，所有資料都會被檢視，如果顏家過往家族財產、土地就很多，大家沒什麼好說，但以顏寬恒背景、過往職業及家族特殊狀況，還要指外界質疑財富不斷增加是在抹黑他，未免說不過去。她呼籲顏寬恒，如果覺得覺得自己的財產是合理增加，就跟大家講清楚。