COVID疫苗補打加強劑　佛奇：未來完整接種標準

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鑒於美國新增確診在近幾週持續增加，部分人士不禁擔心，隨著本週感恩節等年底節日陸續到來，旅行、聚會人數增加，恐使疫情惡化。
佛奇接受Reuters Next會議訪問時說：「我們希望打完基本劑量的民眾盡可能都去施打追加劑。」
當被問及有多少人需要時，佛奇說，「絕大多數」已完整接種疫苗的美國人如今應施打COVID-19追加劑，因為數據顯示，追加劑提供的「實質」防護力高過原始劑量。
美國迄今已有3300萬名民眾施打追加劑。當局最近擴大對所有成年人施打追加劑的資格。
來自以色列和其他國家的研究顯示，疫苗保護力會隨時間拉長而減弱。佛奇表示，儘管數據一開始顯示這個問題好發於老年族群，如今有更新的證據顯示，所有年齡族群都會發生。
他說：「這就是為什麼我們極力推廣讓更多人施打追加劑…因為確實有效。」
佛奇表示，隨著COVID-19疫苗經驗增加，可以想見美國未來的「完整接種方案」定義將是接種完3劑輝瑞/BNT和莫德納的mRNA疫苗，或者2劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，與其他部分國家作法類似。
佛奇說：「目前完整接種的定義是兩劑mRNA和一劑嬌生疫苗，但這會改變，毫無疑問。這是會需要討論的部分。」
至於美國當局在月初展開的5至11歲兒童施打輝瑞/BNT疫苗計畫，佛奇表示，沒有跡象顯示有任何新的安全問題。
他說，民眾必須了解，沒有疫苗是完全沒有副作用的，但若將COVID-19風險與非常罕見的兒童不良事件風險相提並論時，「益處遠大於風險」。
白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）昨天表示，在2800萬名符合施打條件的兒童中，至少10%已接種第一劑疫苗。
當被問及近期是否有退休打算時，高齡80仍擔任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長的佛奇說：「這方面我目前想都沒想過。」
佛奇表示，他仍盼望看到COVID-19大流行結束，也希望能看到在終結愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）上的進展，而這也是他投入畢生的職志。
他說：「現在還有那麼多未盡之事，我根本沒想過要離開崗位。」（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1101124