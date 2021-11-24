萊劑是保健食品？店員配辣椒水？柯文哲：不用我再去罵了
民進黨政府官員近日來針對時事議題，頻頻發生失言的情況。諸如農委會主委陳吉仲將瘦肉精萊克多巴胺比喻為「豬的保健食品」；在桃園發生超商大夜店員遭到殺害後，不僅內政部長徐國勇對外表示「應配發辣椒水給店員」，桃園市長鄭文燦也直言「如果大夜一個店員不夠可以派兩個」。對此台北市長柯文哲直言「這也不用我再去罵，相信網路上、PTT罵聲一片一定一大堆」，但柯也認為主要是因為社會有不安的力量，才會導致近日事件頻傳。
記者丁上程／台北報導
2021-11-24 14:38:59
被問到執政黨官員頻頻失言一事，其中針對陳吉仲說「瘦肉精萊克多巴胺是豬的保健食品」，柯文哲先是大笑表示「我都覺得你們常說柯文哲失言，那為什麼別人的失言都不是失言？」並接著表示這也不用自己再去罵，相信網路上、PTT上罵聲一片，一定一大堆。
而針對桃園超商大夜店員遭到殺害的事件，柯文哲也表示，這只是冰山一角，並且反應出社會有一股不安的力量。「從數據上來分析，通貨膨脹正在來臨。」柯文哲說，疫情下很多地區或特殊階層有受傷到，最近想說如何給那些因為疫情受損的人，怎麼補償、救濟他們。
柯文哲強調，比較務實、誠實地去講，這些社會事件反應出疫情到現在，有相當比例的民眾有受損，而在通貨膨脹下反應出的就是貧富懸殊更厲害，有些人實質受損，這些人就變成社會不安的力量。「所以每次講說對窮人好不是施捨、不是憐憫，是保護自己。」柯文哲直言，社會很多人生活不愉快就會偷會搶，「這還是要注意，最近這幾個案子是冰山一角，社會有不安力量在醞釀。」